Samsung do továren napumpuje miliardy. Čipová krize by mohla v druhé polovině 2021 polevit

Kvůli omezené výrobní kapacitě v polovodičových továrnách byly loni – a stále ještě jsou – nedostupné nové procesory, grafické karty i herní konzole. Letos by se situace mohla zlepšit. Samsung chce zvýšit dodávky 8nm křemíků a dokončuje novou fabriku na 5nm čipy v domovském Pchjongtcheku. Velkovýroba odstartuje v druhé polovině tohoto roku.

Na první generaci 5nm litografie již vyrábí vlastní mobilní čipsety Exynos 1800 a 2100, produkovat bude také konkurenční Snapdragony 888. Šušká se také o tom, že tento proces do budoucna využije Nvidia pro svá GPU. Ta už od Samsungu odebírá 8nm čipy pro grafické karty řady RTX 3000.

Samsung ve finanční zprávě shrnující rok 2020 řekl, že už také dokončil návrh druhé generace 5nm procesu a první generace 4nm. Oba by měly zlepšit provozní vlastností čipů, avšak zatím nevíme, jestli se už začnou používat letos, nebo až příští rok. Firma kromě toho stále vyvíjí první dvě generace 3nm litografie. Tak už přinese nový typ tranzistorů GAA (MBCFET) nahrazující FinFETy používané od 14nm po 4nm čipy.



U 3nm čipů se už budou využívat nové tranzistory GAA (zdroj: Samsung)

Korejská společnost předloni odhalila plán, že se chce do roku 2030 stát největším výrobcem polovodičů na světě. Do výzkumu, vývoje a výstavby nových továren do té doby investuje 110 miliard dolarů.

Polovodičové továrny Samsungu Továrna Litografie Velikost waferů Místo 6 180–65 nm 8" (200 mm) Giheung-gu, Korea S1 65–8 nm 12" (300 mm) Giheung-gu, Korea S2 65–11 nm 12" (300 mm) Austin, USA S3 10nm 12" (300 mm) Hwasong, Korea S4 65nm 12" (300 mm) Hwasong, Korea V1 7–5 nm 12" (300 mm) Hwasong, Korea „V2“ 5 nm 12" (300 mm) Pchjongtchek, Korea

Podle listu Business Korea jen letos utratí 31 miliard, o 20 % více než loni. Konkurenční TSMC chce letos investovat okolo 28 miliard. Dvě třetiny této sumy chce Samsung poslat do továren na paměťové čipy, třetinu pak na logické. Utrácet bude doma, ale také v Číně a USA.

V Číně má důležitou továrnu na paměti, ve Spojených státech pak fabriku na logické čipy používající starší výrobní technologie. A právě americký Austin údajně by mohl v budoucnu udávat tempo. V tomto texaském městě chce podle Bloombergu firma za 10 miliard dolarů postavit továrnu na 3nm čipy s tím, že by mohla fungovat už příští rok. Konkurenční TSMC spustí 3nm výrobu až o rok později.

Samsung se k této spekulaci vyjádřil pouze v tom smyslu, že je to zvažovaná varianta, ale o investici v Austinu ještě společnost nerozhodla. Dávala by však smysl. Pokud chce být Samsung jedničkou, musí oslovit důležité americké podniky jako AMD, Nvidii, Qualcomm nebo také Intel, který podle všeho hledá dočasný azyl. Pokud nepohne s vlastní výrobou, bude muset využít outsourcing.

Samsung vysvětluje nový typ tranzistorů GAA: