Samsung chystá nové brýle pro virtuální realitu. Vypadají jako moucha

Samsung se zřejmě chystá přijít s novou verzí svých brýlí pro virtuální realitu Odyssey. U čínského úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví (CNIPA) si nechal zaregistrovat patent, který ukazuje, jak by budoucí VR headset mohl vypadat. Zaujme hned na první pohled, protože vypadá jako velká masařka.

Technologické specifikace v dokumentaci zmíněné příliš nejsou, jde o designový patent. Vzhled a lá moucha je tak to jediné, z čeho můžeme vycházet. Za dvěma velkými vypouklými skly se mají nacházet čtyři kamery pro sledování pohybu. Dvě míří šikmo, což slouží k tomu, aby zařízení mělo představu o poloze kontrolerů, i když se budou nacházet mimo přední zorné pole. Podobný systém využívá například Oculus Rift S.

Zajímavé je, že Samsung k patentu nepřiložil jen černobílé ilustrace, jak bývá zvykem, ale podrobné 3D rendery ve vysokém rozlišení. Na jedné verzi jsou skla oranžová, na jedné modrá. Rozdíly mezi barvami a jejich účel firma nepopisuje. Možností je, že jde o materiál, který je transparentní pouze v jednom směru, či který propouští pouze určité vlnové délky světla.

Každopádně nikde není vysvětleno, jestli mají kupole, ze kterých jde mírný strach, technologický účel, nebo jde pouze o designové rozhodnutí. Snad Samsung zvolil první variantu, protože těžko si představit, že by lidé chtěli dobrovolně vypadat jako velké masařky.

Rovněž se spekuluje nad tím, zda jde o samostatný headset, který mohl přímo konkurovat Oculus Questu, nebo navazuje na předchozí dvě Odyssey VR varianty. Obě využívají technologii Microsoft Windows Mixed Reality a zatím to vypadá, že i tento Odyssey půjde tímto směrem - na obrázcích nemá dostatek tlačítek ani portů, pouze ovládání hlasitosti a obrazu.

Jak to nicméně u patentů bývá, brýle nemusí vzniknout, většina návrhů se nikdy nedostane do produkce. Ale na druhou stranu - Samsung své produkty aktualizuje v rychlých cyklech a zatím vždy nové brýle Odyssey představil po jednom roce. Od posledního Odyssey+ plus již uplynul rok, takže nový produkt není nereálný.