Samsung bude Nintendu dodávat nový OLED displej pro chystaný Switch

Už nějakou dobu se spekuluje nad tím, že Nintendo chystá novou generaci herní konzole Switch, která v prodejích trhá rekordy. Zatímco v předminulém roce jsme se dočkali jen mírně upravené revize, nová generace přinese mnohem větší změny.

Jednou z těch zásadních, která určuje i změnu konstrukce, je nový typ obrazovky. Dle informací webu Bloomberg totiž Nintendo uzavřel dohodu se Samsungem, který bude dodávat displej pro nový Switch.

Samsung by měl s hromadnou výrobou začít v červnu, přičemž v červenci už by měla probíhat kompletace zařízení. Nový Switch lze tak čekat několik týdnů/měsíců poté. Startovací objem by měl být kolem jednoho milionu kusů displejů měsíčně, ale to se pravděpodobně postupně zvýší. Bude se jednat o větší 7palcový displej typu OLED (současný Switch má LCD s úhlopříčkou 6,2 palců), takže černá bude perfektní a barevné podání barev lze očekávat rovněž mnohem lepší.

Displej by měl mít stále rozlišení 1 280 × 720 pixelů, čemuž se nelze divit – u mobilního použití Switche jde hlavně o výdrž na baterii a hraní ve Full HD by výrazně zvýšilo nároky na výkon a tím pádem i požadavky na baterii. Přínos ve hrách mezi 720p a 1080p na tak malém displeje navíc není takový, aby to stálo za zmíněné horší vlastnosti. Naopak zajímavější může být třeba vyšší jas, což se reálně využije více pro lepší zobrazení například při hraní venku.

Nintendo Switch