Salvador postaví bitcoinové město. Energii k těžbě kryptoměny poskytne sopka 

Salvador, první země na světě, která uznala bitcoin jako národní měnu, chce využívání virtuální platidla ještě rozšířit. Prezident Nayib Bukele oznámil plány na výstavbu celého bitcoinového města, vše v něm se bude týkat kryptoměny. Nová metropole má vyrůst poblíž sopky Conchagua, jejíž geotermální energie bude využita pro těžbu bitcoinů.

Že se vše v nové metropoli bude týkat kryptoměny, není nadsázka. Město má dokonce dostat kulatý tvar reprezentující minci. Jinak ale nabídne, co byste od klasického aglomerace očekávali – služby, kulturu, infrastrukturu, obytné oblasti… jen s tím rozdílem, že veškeré transakce ve městě zahrnou bitcoiny a ekonomika aglomerace bude vycházet z těžby a využívání kryptoměny.

Unikátnost celého projektu ještě podporuje fakt, že v plánovaném Bitcoin City nebudou vybírány žádné daně kromě daně z přidané hodnoty. Ze začátku, než se do města nastěhují první obyvatelé, se počítá s tím, že s rozvojem města pomohou lidé z nedalekého La Unión.

Prezident neposkytl žádný časová rámec, kdy má metropole vyrůst, uvedl ovšem, že náklady na vybudování veřejné infrastruktury se budou pohybovat okolo 300 tisíc bitcoinů. S financováním mají pomoci státní dluhopisy v hodnotě jedné miliardy dolarů, které jsou kryté bitcoinem a které mají Salvadoru posloužit i k nákupu další kryptoměny. Jejich počáteční výnos má být 6,5 procenta.

A co si od města vůbec země slibuje? To samé co od zavedení bitcoinu jako národní měny – podporu a zvýšení odolnosti ekonomiky. Střední Amerika se dlouhodobě potýká s hyperinflací, zastánci kroku argumentují, že kryptoměna je před těmito vlivy ochráněna. Také zmiňují fakt, že mnoho Salvadorců pracuje v zahraničí a své výdělky posílá domů, bitcoin jim má náklady ušetřit.

Veřejnost zatím v přijmutí novinky zůstává rozdělena, proti uznávání kryptoměny a proti prezidentovi Bukelemu od léta pořádá pravidelné protesty. Jeho víru v bitcoin však demonstrace neoslabily, naopak začal testovat těžbu pomocí geotermální energie, kterou chce nyní zařadit i do nového města a tvrdí, že metropole se stane světovým centrem pro digitální a technologické vzdělávání.

Zdroj: Reuters