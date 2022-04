Šalinoleaks: Odposloucháváme pražské šaliny, autobusy a vlaky a kreslíme je na mapu

Městská a regionální hromadná doprava v Česku patří bezesporu k těm nejlepším na světě. Není divu, na rozdíl třeba od USA u nás došlo k masivnímu a tržnímu rozpuku individuální automobilové dopravy až s pádem minulého režimu.

Vozidla jsou často vybavená přijímačem satelitní polohy, a tak bylo jen otázkou času, než dopravci vyrukují s mobilními a webovými aplikacemi, které na mapě a prakticky v reálnem čase zobrazí blížící se autobus či tramvaj.

První bylo Brno, pak přibyla i Praha, no a obě města dnes zároveň zveřejňují polohová data o svém vozovém parku skrze otevřená a bezplatná API. Využít je může každý z vás a postavit nad nimi prakticky libovolnou aplikaci:

Všechny tramvaje, autobusy a vlaky okolo Prahy

Dnes si to vyzkoušíme na co možná nejjednodušší aplikaci v Javascriptu a HTML. Výsledkem bude soubor salinoleaks.html, který po načtení v prohlížeči zobrazí pomocí knihovny Leaflet mapu OSM, načež se spojí se serverem Golemio API a stáhne z něj obrovský JSON se všemi autobusy, tramvajemi, vlaky a dalšími vozidly, které jsou součástí systému pražské integrované dopravy PID.



Sledujeme pražskou integrovanou dopravu ve své vlastní mapě se statistikou v javascriptové konzoli prohlížeče

Aby to mohlo fungovat, nejprve si na webu Golemio API vygenerujeme osobní klíč API, pomocí kterého se budeme identifikovat. Jak už jsme si řekli výše, přístup k API je sice bezplatný, takže se nebojte žádných paušálů, klíč je ale potřeba i z toho důvodu, aby mohl správce systému zablokovat třeba ty uživatele, kteří API příliš zatěžují.

Golemio API, dej mi seznam všech vozidel

Tak, máme klíč v podobě dlouhého textového řetězce a teď už se tedy pojďme zeptat serveru, kde se právě teď pohybují všechna vozidla PID vybavené satelitním přijímačem. Slouží k tomu HTTP GET dotaz /vehiclepositions.



Opravdu velmi dlouhá odpověď – strukturovaný text ve formátu JSON se stovkami vozidel pražské integrované dopravy

Na odkazu výše najdete všechny jeho parametry a když jej zavoláte v té nejjednodušší podobě https://api.golemio.cz/v2/vehiclepositions, tak…

Tak se nic nestane a server odpoví chybovým hlášením, protože nejsme přihlášení. Nepoužili jsme totiž ten klíč API, který musíme serveru odeslat ve speciální hlavičce x-access-token.

Stahujeme JSON v příkazové řádce

Na linuxových systémech by nám v tom pomohl třeba textový HTTP klient cURL a příkaz, který výsledek uloží do souboru praha.json:

curl --header "x-access-token: API klic" https://api.golemio.cz/v2/vehiclepositions > praha.json



Stažení obrovského JSON a uložení do souboru praha.json na Linuxu pomocí curl

Na Windows a v jeho PowerShellu bychom téhož dosáhli příkazem:

iwr https://api.golemio.cz/v2/vehiclepositions -Headers @{"x-access-token" = "API klic"} -OutFile praha.json



Stažení obrovského JSON a uložení do souboru praha.json v PowerShellu na Windows

Iwr je zkratka pro powershellový HTTP klient Invoke-WebRequest.

A teď si to vyzkoušíme v moderním Javascriptu

Dobrá, příkazovou řádku bychom měli, ovšem my si data stáhneme v Javascriptu. Nejprve se ale omluvím čtenářům, kteří holdují prehistorickým verzím webových prohlížečů.

Ty mají v seriálu o programování jednu velkou červenou stopku, já totiž hodlám používat jen moderní verze ECMAScriptu, ze kterého vycházejí i javascriptové implementace v prohlížečích.

Fetch API stáhne obří JSON

Stručně řečeno, pokud tento článek nečtete v Internet Exploreru, ve kterém to fakt nebude fungovat, můžete společně se mnou stáhnout data z webu Golemio pomocí vestavěného javascriptového rozhraní Fetch API pro asynchronní HTTP komunikaci.

Dotaz včetně speciální hlavičky s klíčem a přečtení výsledku ve formátu JSON by mohlo vypadat takto:

fetch("https://api.golemio.cz/v2/vehiclepositions", {method: "GET", headers: {"x-access-token": golemio_klic}}) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log("Stazeny a dekodovany JSON:"); console.log(data); });

Stovky zeměpisných souřadnic

Odpověď ve formátu JSON pro dotaz /vehiclepositions obsahuje pole features, což je vlastně seznam všech evidovaných prostředků PID, které se právě teď pohybují po Praze a v jeho širokém okolí. Během dne to budou vyšší stovky vozidel.



Kód výše vypsal do konzole webového prohlížeče objekt dekódovaného JSON

Každá položka dále obsahuje objekty geometry a properties.

Uvnitř geometry najdeme pole coordinates se souřadnicemi zeměpisné délky a šířky vozidla. Na mapu bychom mohli tímto způsobem vykreslit anonymní puntíky a kochat se hustotou pražské integrované dopravy, nicméně v obřím JSONu máme ještě ten objekt properties.



Rozbalil jsem první záznam v poli features a jeho vnořené objekty geometry a coordinates, kde konečně najdete údaj o zeměpisné poloze

Properties nabízí hromadu dodatečných informací o spoji. Třeba vnořenou položku properties.last_position.bearing, která obsahuje kurz/azimut vozidla v celých stupních, nebo objekt properties.last_position.delay s dodatečnými údaji o aktuálním zpoždění.



V objektu last_position najdete azimut, detaily o zpoždění a také zastávkách

Je to tramvaj? Kam jede? A kdo ji provozuje?

Vše ostatní se skrývá v objektu properties.trip. V podobjektu propertis.trip.gtfs to bude třeba položka route_type, která číselným indexem identifikuje typ linky. Hodnota 0 představuje tramvaj, 1 patří metru, 2 železnici, 3 autobusu a tak dále.

Jejich kompletní výčet najdete v dokumentaci specifikace GTFS, což je zkratka pro General Transit Feed Specification. Používá ji především Google pro popis veřejné dopravy, no a ostatní se přidali včetně našeho pražského API.



Objekt trip nabízí detaily o dopravci a lince

Další zajímavou položkou je trip_headsign, tedy cíl vozidla (Kladno-Ostrovec), nebo trip_short_name (respektive alternativní route_short_name), která odhalí číslo linky (Os 9826). Položka trip.agency_name.scheduled konečně obsahuje jméno dopravce (ČESKÉ DRÁHY).

Knihovna Leaflet s mapovými podklady OSM

To by mohlo pro začátek stačit, ještě ale potřebujeme tu mapu. Javascriptová knihovna Leaflet funguje podobně jako třeba mapové API od Googlu, ovšem s tím rozdílem, že sama o sobě žádné mapové vrstvy nenabízí.

Může pracovat třeba s překrásnými dlaždicemi od placeného Mapboxu, poradí si ale i se základní mapou OpenStreetMap. Při splnění podmínek fair use můžete komunikovat s jejím mapovým serverem skrze Leaflet, aniž byste zaplatili jediný eurocent.

Férovým použitím je zejména to, že tímto způsobem nebude mapový server zatěžovat nějaká hypotetická velká komerční služba s hromadou návštěvníků. U té se předpokládá, že si stáhne surová vektorová data OSM a spustí si mapový server na své vlastní náklady. My kutilové se ale do mlhavých podmínek samozřejmě vejdeme.

Vytvoříme objekt mapy

Zobrazení mapy v Javascriptu je opravdu jednoduché. V HTML stačí vytvořit kontejner DIV s patřičným ID:

<div id="mapa"></div>

A v Javascriptu jej pak napojíme na objekt mapy knihovny Leaflet, přičemž rovnou určíme i souřadnice středu mapy (z.š. a z.d.) a míru přiblížení (vyšší číslo, větší přiblížení):

let mapa = L.map("mapa").setView([50.0835494, 14.4341414], 8);

Nastartovali jsme objekt mapy, ještě ji ale musíme napojit na nějakou službu poskytovatele mapových dlaždic. Jak už jsme si řekli, zvolíme projekt OSM, takže zbytek kódu by mohl vypadat takto:

let dlazdice = L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',{ attribution: 'Bastl: <a href="https://www.zive.cz">Živě.cz</a> | ' + 'Data: <a href="https://pid.cz/">PID</a> | ' + 'API: <a href="https://golemio.cz/projects">Golemio</a> | ' + 'Mapa: <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>' }).addTo(mapa);

Součástí napojení vrstvy s dlaždicemi OSM je i uživatelská patička, která se zobrazí v pravém dolním rohu a obsahuje údaje o autorských právech a zdrojích. Čerpáme z OSM, takže pro splnění licenčních podmínek nesmí chybět odkaz. I kdyby to nebyla povinnost, je to přinejmenším slušnost!



A takto vypadá výsledek. Rozměry mapy lze nastavit v CSS. Viz kompletní kód na konci článku nebo na GitHubu

Značka v mapě s ikonou tramvaje

Mapa je zatím prázdná, když se ale vrátíme k JSONu s aktuálními pozicemi vozidel pražské integrované dopravy, můžeme nad mapu vynést markery – značky. A jelikož známe typ jednotlivých vozidel (ona položka route_type), mohla by mít každá značka specifickou ikonu podle toho, jestli se jedná o tramvaj, autobus, vlak a tak dále.

Značku s vlastní ikonou vytvoříme takto:

let ikona = L.icon({iconUrl:"tramvaj.png", iconSize:[24,24]}); let znacka = L.marker([50.1589, 16.4789], {icon: ikona}).addTo(mapa);

Jak vidno, jako ikonu značky použijeme obrázek tramvaj.png, který jsme si stáhli z webu flaticon.com. Obrázek má velikost 24x24 pixelů. Parametry 50.1589 a 16.47899 v objektu nové značky odpovídají zeměpisné šířce a délce a parametrem icon odkážeme na ikonu, kterou jsme si vytvořili v předchozím kroku.



Značka s ikonou tramvaje

Po klepnutí se zobrazí bublina s detaily spoje

Aby byla naše mapa interaktivní, po klepnutí na libovolnou značku v mapě se zobrazí bublina s detaily o konkrétním vozidlu, respektive lince. Použijeme údaje, které jsme vyčetli ze sekce properties u každé položky obřího pole features s jednotlivými vozidly, které právě teď eviduje API.

Jak na to? Bublinu připojíme ke značce pomocí metody bindPopup, jejímž parametrem je HTML kód, který se po klepnutí zobrazí v dialogu:

znacka.bindPopup("<h2>Linka 1234</h2>" + "<b>Vozidlo</b>: Vlak<br>" + "<b>Dopravce:</b> České dráhy<br />" + "<b>Jede do:</b> Čmelákovice<br />"+ "<b>Nízkopodlažní:</b> Ano");

A to je celé. Jakmile náš Javascript projde celé pole JSON, vykreslí klidně i stovky dílčích značek nad mapou. Tu můžete libovolně přibližovat, posouvat a pro detail klikat na značky.



Připojili jsme ke značce bublinu s vlastním HTML

Kdybychom chtěli zobrazovat situaci v reálném čase, stačí se dopravního API dotazovat průběžně a obnovovat údaje nad mapou. Nicméně pozor, ten JSON je opravdu rozměrný – jsou to stovky vozidel –, takže byste v takovém případě měli zvážit frekvenci, abyste server zbytečně nezatěžovali a neporušili pravidla fair use.



Když vše složíme dohromady, získáme kompletní pohled na aktuální stav PID

To je už ale úkol pro vás a pro hlubší studium aplikačního rozhraní, které nabízí desítky dalších parametrů a funkcí.

Zdrojový kód

Na závěr nesmí chybět kompletní zdrojový kód salinoleaks.html. Stačí jej uložit do stejnojmenného souboru, do konstanty golemio_klic vložit vlastní klíč API, který jsme si vygenerovali v úvodu článku, a soubor načíst ve webovém prohlížeči.