S předstihem známe základní parametry budoucích grafik GeForce RTX 4070, 4080 a 4090

Možná už po prázdninách se dočkáme představení nové generace desktopových grafických karet řady GeForce RTX 4000 od Nvidie, přičemž už poměrně dlouho se spekuluje o tom, že se postupně v průběhu měsíců dostaví minimálně tři nejvyšší modely.

Známý informátor s přezdívkou Kopite7kimi zveřejnil údajné specifikace chystaných modelů GeForce RTX 4090, RTX 4080 a RTX 4070. Nejvyšší model GeForce RTX 4090 má být postavený na čipu AD102-300 s 16 384 cuda jádry a bude mít 24 GB paměti GDDR6X s frekvencí 21 GHz s 384bitovým rozhraním. TDP této karty by mělo být ještě použitelných 450 W.

Some updates.

RTX 4090, AD102-300, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X,

RTX 4080, AD103-300, 10240FP32, 256bit (?18Gbps 16G GDDR6?),

RTX 4070, AD104-275, 7168FP32, 160bit 18Gbps GDDR6 10G.

And DO NOT expect a lower MSRP. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

GeForce RTX 4080 bude mít čip AD103-300 s 10 240 jádry cuda, 16 GB paměti (zatím není jasné, jestli GDDR6X nebo GDDR6) s 256bitovým rozhraním a frekvencí 18 GHz. TDP tohoto modelu nebude o moc nižší než u nejvyššího modelu – 420 W.

Model GeForce RTX 4070 pak bude postaven na čipu AD104-275 s 7 168 jádry cuda a pouze 10 GB paměti GDDR6 s 160bitovým rozhraním a frekvencí 18 GHz. Použití menší kapacity pamětí je poněkud zvláštní, protože se to Nvidii vyčítalo už i u minulé generace a 12 GB by bylo rozhodně lepších. Ale pokud to bude znamenat nízkou cenu, mohla by to být velmi zajímavá karta. TDP má být 300 W.

Nejoblíbenější grafické karty

Další oblíbené grafické karty

Dle informací bychom neměli očekávat nižší ceny než u minulé generace, což dává smysl – Nvidia totiž bude pro čipy využívat nejnovější, a tím pádem dražší výrobní procesy u TSMC (N5, N4).