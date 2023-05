S poruchami příjmu potravy bude místo lidí pomáhat chatbot. Zaměstnanecké odbory se bouří

Americká Národní asociace pro poruchy příjmu potravy (National Eating Disorder Association; NEDA) zrušila po mnoha letech provozu svou telefonickou linku pomoci. Od 1. června propustí zaměstnance, kteří linku koordinovali a provozovali. Místo ní chce nezisková organizace nabídnout lidem hledajícím pomoc přístup k chatbotovi s umělou inteligencí jménem Tessa. O změně informuje americká veřejnoprávní rozhlasová síť NPR.

Podle příspěvku na blogu, který počátkem května napsala spolupracovnice linky pomoci a členka odborů Abbie Harper, byli zaměstnanci informováni o této změně a o svém propuštění pouhé čtyři dny poté, co vstoupili do odborů. Členové Helpline Associates United jsou přesvědčeni, že se NEDA jejich propuštěním odborům mstí.

Haló, tady chatbot! Jak vám mohu pomoci?

Pracovníci linky pomoci uvedli, že se cítili nedostatečně vybaveni zdroji i personálně na to, aby zvládli to, co se po nich žádá. Doufali, že prostřednictvím odborů získají větší podporu. „Žádali jsme o odpovídající personální zajištění a průběžné školení, abychom udrželi krok s naší měnící se a rostoucí linkou pomoci, a o možnosti povýšení, aby bylo možné růst v rámci NEDA,“ napsala Harper.

V odpovědi na otázky týkající se těchto obvinění se NEDA odmítla vyjádřit. „V tuto chvíli nemůžeme hovořit o pracovněprávních záležitostech týkajících se našich zaměstnanců. Jsme nesmírně vděční za naše zaměstnance a dobrovolníky a respektujeme jejich potřeby a soukromí,“ uvedla mluvčí organizace Sarah Chase prostřednictvím e-mailu. V následném telefonátu nechtěla poskytnout o načasování propouštění další podrobnosti.

NEDA je největší nezisková organizace zaměřená na poruchy příjmu potravy ve Spojených státech, jejímž posláním je nabízet podporu a prostředky pro zotavení lidem postiženým poruchami příjmu potravy. Již více než 20 let se lidé, kteří hledají poradenství v souvislosti s těmito poruchami, mohou obrátit na její bezplatnou linku pomoci.

Telefonní linka už nefunguje

Aktuálně již telefonní služba, kterou provozoval malý tým šesti placených zaměstnanců a přibližně 200 dobrovolníků, neexistuje. Volání na číslo (800) 931-2237 vede na předem nahranou nabídku. „Hovory na naši linku důvěry již nepřijímáme. Další aktuálně dostupné způsoby kontaktu naleznete na našich webových stránkách,“ uvádí se v nahrávce.

V tuto chvíli je ještě možné komunikovat s pracovníky pomocí online chatu, nicméně od 1. června má z webových stránek neziskové organizace zmizet i tato možnost. Po tomto termínu bude s klienty komunikovat Tessa – chatbot pro duševní zdraví vyvinutý společností Cass, který je postavený na starším modelu umělé inteligence než ChatGPT společnosti OpenAI.

Jiná verze Tessy má širší uplatnění a radí lidem i s dalšími problémy. Používá ji například Program pomoci zaměstnancům Celní a pohraniční kontroly USA jako službu pro duševní zdraví. Varianta určená pro NEDA se skládá z přednastavených modulů, které uživatele provedou programem prevence poruch příjmu potravy. Jedním z cílů je, aby chatbot vedl jednotlivce ke vzdělávacím zdrojům na webových stránkách.

NEDA tvrdí, že chatbot „NENÍ náhradou za linku důvěry“. A to navzdory skutečnosti, že telefonickou linku důvěry doslova nahrazuje, protože ta nebude od 1. června existovat v žádné podobě. Přesto plně implementovaná verze systému Tessa ještě není online a NEDA doufá, že ji zpřístupní co nejdříve.