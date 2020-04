S nízkou cenou a novým čipsetem. AMD uvedlo nová čtyřjádra Ryzen 3100 a 3300X

To, co už v předstihu prosakovalo přes neoficiální informační kanály, se konečně stává skutečností. AMD oficiálně představilo dva nové desktopové procesory a také nový čipset pro základní desky. Představené procesory cílí na spořivější či méně náročné uživatele, ovšem přesto nabídnou zajímavé vlastnosti.

Nabídka desktopových procesorů od AMD se 7nm architekturou Zen 2 se nyní rozšiřuje o dva čtyřjádrové modely Ryzen 3 3300X a Ryzen 3 3100. Oba podporují SMT, mají L3 cache o kapacitě 16 MB a jejich TDP je 65 W.

Tři tisíce korun budou stačit

AMD Ryzen 3 3300X má základní frekvenci 3,8 GHz a s turbem se dokáže dostat až na 4,3 GHz. Slabší Ryzen 3 3100 má sice stejný základ v podobě 3,8 GHz, ale pouze velmi slabé turbo, které frekvenci zvýší jen o 100 MHz na 3,9 GHz.

U levnějšího modelu by teoreticky mohlo k vyšším taktům a výkonu pomoci přetaktování. Otázkou ale je, jaké budou s přetaktováním možnosti a co čip zvládne. Pokud by byl kvalitativně na stejné úrovni jako 3300X, mohl by se po přetaktování přiblížit jeho výkonu za nižší cenu.

Jedná se každopádně o velmi levné procesory – Ryzen 3 3300X vyjde na přibližně 3 400 korun, zatímco Ryzen 3 3100 pouze na 2 800 korun. V prodeji budou během května. Konkurencí pro nové procesory budou především čipy Intel Core-i3.

Nový čipset B550

AMD zároveň oznámilo nový čipset B550, který oproti současné střední třídě B450 nabídne u některých rozhraní podporu PCI Express 4.0. Ale nebude to u všech jako to mají vyšší řady čipsetů od AMD (X570).

Základní desky s čipsetem AMD B550 budou dostupné až od 16. června, přičemž v nabídce by mělo být více než 60 modelů od výrobců jako MSI, Asus, Gigabyte, ASRock, Biostar a dalších.

Také desky s čipsetem B550 by měly být cenově dostupné, ale chystá se ještě levnější alternativa pro ještě levnější počítače. O té se AMD v aktuálním oficiálním představení sice nezmínilo, ale informace o ní už prosakují celkem dlouho. Levnější čipset by se měl jmenovat A520 a představení se dočkáme pravděpodobně až po uvedení B550 na trh. Srovnání čipsetů najdete v tabulce výše.