S malými rekreačními drony teď můžeme létat i ve městech. Úřad pro civilní letectví vydal novou vyhlášku

Úřad pro civilní letectví vydal nové Opatření obecné povahy (PDF) pro létání s drony v Česku.

Samotný prostor, ve kterém se u nás mohou pohybovat profíci i rekreační piloti, se jmenuje LKR10 – UAS a čerstvá vyhláška, která vstoupila v platnost 15. května, vyjasňuje některá dosavadní pravidla.

Rekreační létání v zástavbě? Ano, je to možné

Týká se to především létání v HOP – hustě osídleném prostoru. Takovým prostorem je typicky městská zástavba, tedy oblast, kde by leckoho už intuitivně napadlo, že tam nemá s dronem bez patřičného povolení co pohledávat.



Hustě osídlená oblast a fotografie z DJI Air 3

Omyl! Pomineme-li ty nejmenší létající hračky do 250 gramů a bez kamery, kterých se regulace netýká, i v HOP můžete podle nové vyhlášky létat s drony kategorie C0 (do 250 g s kamerou) a C1 (do 900 g).

Zelenou mají DJI Mini, Air i Mavic

Typickým příkladem dronů se štítkem C0 je řada DJI Mini a těch větších se štítkem C1 pak řady DJI Air a DJI Mavic (výrobce umožňuje dodatečné štítkování i pro vybrané starší modely vyrobené před vstupem v plnou platnost nové evropské regulace letos v lednu).

Jako rekreační pilot musím při létání v HOP splnit tyto podmínky

S těmito drony tedy klidně můžete vzlétnout i ve městě – pokud podobnou činnost neupravují nějaké další místní předpisy – a za splnění těchto podmínek:

Nelétám nad nezapojenými osobami

Pravidlo 1:1 (Pokud jsem 20 metrů nad zemí, neměly by se 20 metrů horizontálně pohybovat nezapojené osoby)

(Pokud jsem 20 metrů nad zemí, neměly by se 20 metrů horizontálně pohybovat nezapojené osoby) Před zahájením provozu posoudím bezpečnost létání v daném prostoru

létání v daném prostoru Provoz dopředu označím v aplikaci DronView



Výjímka pro C0/C1 při létání v HOP

Nezapojenou osobou je jakákoliv cizí osoba, která nedala vyslovený souhlas, že ji můžete přelétávat. Není to přitom jen chodec, kterého se můžete zeptat, ale i člověk za okny bytu, či v projíždějícím automobilu.

Parky nejsou HOP a pravidla tam jsou volnější

A co parky a veřejná zeleň? Nic z toho podle ÚCL není HOP, a tak v nich už můžeme přelétávat s malými drony i nad nezapojenými osobami a není třeba prosit každého pejskaře, který vám zrovna zkřížil cestu.



Rozsáhlý městský park už sice není HOP, je ale třeba dávat pozor na shlukování nezapojených osob a případné další místní zákazy. Pravidlo 1:1 se hodí vždy, zvláště méně zkušený pilot má totiž o něco více času v případě nenadálých komplikací

Na stranu druhou je třeba mít na paměti, že pokud se v takovém parku shlukne za jasného jarního počasí příliš mnoho osob, stane se z nich dav a tomu se musejí letci bez řádného povolení vyhnout za každých okolností. A je to tak v nejlepším pořádku!

Kéž by to amatérští letci konečně pochopili i nad plážemi plnými rekreantů, kde nejen že obtěžují a porušují předpisy, ale zároveň kazí dobré renomé všem ostatním pilotům.

Dokument se dále věnuje létání v řízených okrscích letiště (CTR/MCTR) i těch neřízených (ATZ), kde můžeme s malými drony C0/C1 létat i bez ohlašovací povinnosti a do výšky 100 metrů.

Ostatně, tyto prostory jsou rozsáhlé a pokrývají celá města, takže by se jinak nedalo vzlétnout prakticky nikde poblíž obcí s malým či velkým letištěm – v čele s širším okolím Prahy a Brna.