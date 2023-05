S háčky a čárkami, nebo bez? Píšete na internetu s diakritikou?

Kdo by se na hloupých mobilech obtěžoval se psaním háčků a čárek, že? Někteří ale s omezenou technologií sváděli úspěšný boj. Jiní diakritiku ignorovali i při psaní na počítači. Vznikaly tak některé české blogy. Technologie nám už dnes klacky pod nohy nehází a psaní s diakritikou je vesměs pohodlné. Píšete s diakritikou v chatech, e‑mailech, na fórech aj.? Jaké důvody vás k vybranému stylu psaní vedou?

Lukáš Václavík

Ano, vždy

Odkojen moderními systémy a kódováním Windows-1250 nemám žádnou výmluvu, abych nepsal s diakritikou. Je to čitelnější, na klasické klávesnici nijak zvlášť pomalejší a na dnešním webu zcela bezproblémové. Přesto jsem měl období vzdoru a mé začátky na chatech, diskuzních fórech a ICQ byly bez háčků a čárek. Posledních 15 let snad ale téměř vždy píšu s diakritikou.

I na mobilu, kde ten přechod trval nejdéle, protože na hloupých telefonech bylo psaní utrpením a diakritika ukousla polovinu znaků v esemesce. Ani s příchodem T9 nebo prvních softwarových klávesnic na smartphonech jsem ale dlouho diakritiku nepoužíval, protože na omezeném prostoru to psaní opravdu pomalejší bylo. S pohodlným „swajpováním“ se už ale nebojím použít žádný ze znaků, které čeština nabízí.

Martin Chroust

Jak kdy/kde/komu

U e-mailové komunikace používám zásadně psaní s diakritikou, a to i tehdy, pokud odpovídám ze smartphonu. Pokud však v mobilu používám messengery, většinou se jedná o rychlé odpovědi, a zde diakritiku nepoužívám. Při psaní záleží na času (predikci nepoužívám), takže zůstávám bez diakritiky.

Bohužel, díky rychlosti mám na telefonu i bez využívání diakritiky trochu více překlepů, než při pomalejším psaní s diakritikou. Tam, kde je důležitá rychlost, se to ale dá překousnout (tedy alespoň věřím, že to protistraně nijak nevadí, protože komunikátory jsou více otevřenější, než někdy poměrně striktní e-mailová komunikace).

Pokud však používám messengery a komunikátory na PC, diakritika mě nijak nezdržuje, takže ji normálně využívám. A takto jsem nastavený dlouhodobě.

Filip Kůžel

Ano, vždy

Dělával jsem to – šetřil jsem čas osekáváním diakritiky. Hlavně na mobilu. Ale od té doby, co více píšu metodou swipe, nebo nechávám rozpoznávat hlas, posílám 99 % textů s diakritikou.

Možná je to částečně nemoc z povolání – 20 let se učím vidět každý překlep, takže mi tyhle textové nedostatky nedělají dobře :-)

Jakub Čížek

Jak kdy/kde/komu

O pouziti diakritiky rozhoduje zarizeni, na kterem pisu text. Na pocitaci s normalni QWERTY klavesnici pochopitelne pisu česky, ale pokud mam v rukou zrovna svoji sestipalcovou tatranku, zapomente, ze na ni budu zdlouhave hledat znaky s diakritikou.

Ted mozna namitnete, ze prece mame rok 2023 a kazda softwarova klavesnice dokaze opravovat a naseptavat slova, nicmene to plati leda tehdy, pokud pouziji mozna tak slovnik z citanky pro prvni stupen zakladni skoly. Technicky slang, neformalni rec z Brna a internetove termity tyto naseptavace nedavaji ani naznakem.

No, a jelikoz vetsinu komunikace provadim prave na telefonu, zakladni ASCII je holt to nejlepsi, co ze me dostanete. Komu se to nelibi, muze si stezovat treba na novem brnenskem nadrazi.

Marek Lutonský

Ano, vždy

Už si nevzpomínám, kdy jsem na internetu přešel z ajťáckého ASCII na českou diakritiku. Asi to ale bylo daleko v devadesátkách, když si už prohlížeče dokázaly standardně poradit s českým kódováním. Našel jsem nějaké internetové diskuze z počátku tisíciletí, kde už píšu hezky česky.

Trochu déle mi to trvalo na mobilech. I v době, kdy už slovníky pro prediktivní psaní zvládaly háčky a čárky, jsem v SMS raději psal bez nich, abych využil celou kapacitu 160 znaků. Dnes už i v telefonech samozřejmě používám diakritiku.

Nevadí mi ale, když někdo píše bez háčků a čárek. Při čtení to skoro nevnímám.

Markéta Batulková Mikešová

Jak kdy/kde/komu

Je to jednoduché, na mobilu píšu bez diakritiky, pokud zrovna neodpovídám na pracovní email. Moje práce vyžaduje hodně písemné komunikace s lidmi a kdybych měla u všeho na mobilu vyťukávat háčky a čárky, tak se zblázním. Nejbližším kamarádům a blízkým kolegům občas odepisuji bez diakritiky i na desktopu, to záleží podle času.

Zároveň je mi jedno, jakým stylem druzí odpovídají mé osobě, opravdu mě absence diakritiky nedráždí. Hlavně ať je to stručné a efektivní, nepotřebuji v instantní komunikaci na internetu květnaté rozbory a lá Havlíček Borovský, na které budu čekat hodiny.

Karel Kilián

Ano, vždy

Na internetu píšu zásadně s diakritikou. Prvním důvodem je skutečnost, že v psaní bez diakritiky neshledávám žádnou výhodu. Ještě jsem to jakž takž chápal v době, kdy komunikaci vládly SMS a znaky s nabodeníčky snižovaly počet písmenek, které se vešly do jedné zprávy, ale dnešní aplikace pro správu SMS umí diakritiku před odesláním odstranit.

Psaní bez háčků a čárek mi nedává smysl ani při psaní na klávesnici počítače nebo notebooku. Je přece jedno, jestli stisknu klávesu „c“, nebo „č“! Ušetřit stisknuté klávesy tak lze jedině v případě velkých písmen, kde není nutné psát nejprve háček nebo čárku a teprve pak písmenko.

Dalším důvodem, proč píšu „hezky česky“, je skutečnost, že psaní bez diakritiky vnímám jako pohrdání českým jazykem. Háčky a čárky jsou jedním z prvků, které odlišují náš jazyk od mnoha dalších (např. od angličtiny). V některých případech pak může absence diakritického znaménka zásadně měnit význam slov.

Jsem docela zvědavý na argumenty kolegů a čtenářů, kteří píšou bez diakritiky. Kromě nutnosti přehmatávat o jeden řádek kláves výše totiž nespatřuji v psaní českých znaků absolutně žádný problém. Tak jsem zvědav, zda někdo přijde s opravdu pádným důvodem, proč takto prznit naši mateřštinu.

Petr Urban

Jak kdy/kde/komu

Většinou píšu s diakritikou, protože dneska se obtížně hledají výmluvy, proč bych to dělat neměl. Na druhou stranu v některých záchvatech psaní, kdy nestíhám, jsem do chatu schopný sypat zprávy bez diakritiky, ale děje se to výjimečně. Spíše v chatech a podobných prostorech pro běžnou denní komunikaci, která je hned zapomenuta, nekladu velký důraz na psaní velkých písmen.

To platí pro klasické počítače. Na mobilu je vše vyřešeno svajpovací klávesnicí, která navrhuje slova i s diakritikou. Jiné to bylo v časech hloupých telefonů, tam nemělo smysl se o diakritiku snažit. Psaní bylo extrémně nepohodlné a pomalé. Navíc se pak do jedné zprávy vlezlo méně věcného obsahu. Jsem rád, že už jsme téhle technologii utekli. Větší štábní kulturu psaní se snažím dodržovat, když komunikuji s někým cizím.