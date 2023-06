S AI si už pokecáte bez psaní. Vylepšený Bing Chat dorazil na počítače, mluví i česky

Zatímco Cortana jako digitální asistentka svou kariéru letos definitivně uzavře, integruje Microsoft do Windows 11 chatbot Copilot. Na webu a v Edgi pak Copilot veřejně zkouší měsíce. Jeden z rozdílů mezi Copiloty a Cortanou spočívá v tom, že Cortana nejen uměla mluvit, ale také rozeznávala hlasové příkazy. Bing Chat to teď na počítačích zvládne také.

Hlasové zadávání příkazů bylo dosud dostupné pouze na mobilních zařízeních. Microsoft to teď mění a hlasové zadávání povelů a dotazů zpřístupňuje také na webu. Funguje to velmi dobře, a to nejen v angličtině, ale také v češtině. Vyzkoušel jsem to s relativně obyčejnou webkamerou, za zvuku venku sekaček a Bing mému diktování rozuměl dobře.

Na oplátku mi odpovídal taktéž hlasově. Stejně se chová na mobilech. Hlasovu syntézu již tedy docela dobře známe. V češtině Bing Chat mluví hlasem robotky Vlasty a jak před pár měsíci popsal kolega Lukáš Václavík, její rozmluva je relativně pomalá. Hranici snesitelnosti má ovšem každý nastavenou jinak.



Hlasové zadávání už není záležitostí jen mobilů

V oficiálním oznámení Microsoft kupodivu píše, že hlasové ovládání je na klasických počítačích dostupné jen v angličtině, japonštině, francouzštině, němčině a mandarínštině. Stejné to bylo s uvedením funkce pro kreslení obrázků. Bing Image Creator oficiálně češtinu a mnoha dalších jazyků zkraje podporovat neměl, v praxi se ale do českého prostředí přepnout šlo.



Čeština zjevně funguje také

Bing Chat zatím pracuje jen v Edgi, brzy by se ale měl podívat také do dalších webových prohlížečů.

Zdroje: Bing Search Blog