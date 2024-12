Ryzí 64bitové procesory zatím nebudou. Intel ruší nadějný projekt x86S

Intel před rokem a půl oznámil novou architekturu x86S, která mu měla značně rozvázat ruce. Projekt ale nakonec bez prvních hmatatelných výsledků ruší. Jestli je to výsledkem restrukturalizace celé společnosti, nebo naopak posílenou spoluprací s AMD na vývoji x86, není jasné.

Druhá varianta je pravděpodobnější. Intel a AMD letos na podzim založily x86 Ecosystem Advisory Group, do které přizvaly i hlavní hardwarové a softwarové výrobce. Cílem je společně posouvat vývoj této letité architektury, aby i v budoucnu obstála proti sílícímu Armu nebo perspektivnímu RISC-V.

Projekt x86S se ale může v pozměněné podobě vrátit právě skrz nově vzniklou alianci. Vizí této architektury bylo odstřihnout desítky let drženou zpětnou kompatibilitu, jež už přitom nedává smysl. Máme čistě 64bitové systémy, ale do tohoto režimu nebootují přímo. Místo toho startují v režimu reálných adres a podporují 16bitové adresování, což byly principy zavedené čipem Intel 8086 z roku 1978. Cílem x86S tak bylo vytvořit čistě 64bitové procesory a operační systémy, přičemž by ale uživatelé nadále mohli spouštět i 32bitové programy.

Zpětná kompatibilita táhnoucí se již 46 let stojí určitý křemík, který by se dal využít smysluplněji. Zejména v době, kdy je tolik hrubého výkonu, že onu kompatibilitu se starším softwarem může bez problémů zajistit emulace.