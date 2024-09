Ryzeny díky optimalizaci zrychlily. Je součástí volitelné aktualizace pro Windows 11 23H2

AMD na trh v srpnu uvedlo procesory Ryzen 9000 a krátce poté následuje softwarová optimalizace pro Windows, která posiluje výkon nejen těchto procesorů. Zlepšení poznají také sestavy s některými staršími Ryzeny. Optimalizace je součástí volitelné aktualizace KB5041587 pro Windows 11 23H2.

V případě zájmu musíte instalaci manuálně vyvolat ve službě Windows Update. Tyto volitelné aktualizace označuje nálepka Preview, jejich instalace nicméně zpravidla vážné problémy nepřináší, o ranou betaverzi nejde. Pokud se do instalace pustit nechcete, můžete počkat na 10. září, kdy vyjde povinná servisní aktualizace.

Původně o optimalizaci AMD promluvilo 21. srpna s tím, že ji nabídnou Windows 11 24H2. Ty zatím oficiálně nevyšly, dostupné jsou jen na vyžádání a najdete je předinstalované na některých nových počítačích. V takové situaci dává smysl, aby se optimalizace zpětně objevila ve standardní a značně rozšířenější verzi 23H2.



Aktualizace je volitelná, tj. při standardním nastavení se sama nenainstaluje

Ona optimalizace spočívá v tom, že si AMD pro své procesory napsalo vlastní kód pro větvení a Microsoft ho postupně integruje do Windows 11. Implementaci do verze 23H2 výrobce procesorů potvrdil technologickému magazínu Wccftech. (Dokumentace aktualizace na webu podpory Microsoftu tuto novinku nepřiznává, ale to se děje běžně.)

Nejdůležitější jsou pochopitelně nezávislé testy, zatím máme k dispozici jen pár výsledků z testů, které provedl sám výrobce procesorů. Díky optimalizaci se na sestavě s Ryzenem 9 9950X zvedl výkon o 13 % v případě Far Cry 6 a v případě Cyberpunk 2077 o 7 %, tvrdí AMD. V některých hrách a aplikacích došlo k nulové změně.

Kanálu Hardware Unboxed před pár dny porovnal výkon ve Windows 11 24H2 se starší a ještě neoptimalizovanou verzí 23H2. Starší procesor Ryzen 7700X díky optimalizaci ve hrách posílil výkon průměrně o 10 %. Oproti tomu nový Ryzen 9700X se zlepšil o jedenáct procent. Zlepšení by mělo stejně projevit ve Windows 11 23H2, bude ale nutné to ověřit.

Optimalizovaný kód primárně pomáhá novým procesorům architektury Zen 5, kam tedy patří i zmíněné Ryzeny 9000, podle AMD nicméně v menší míře pomůže také starším procesorům na bázi architektur Zen 4 a Zen 3. Více nám snad časem prozradí nezávislé testy. Mezitím si můžete přečíst výsledky našeho testu notebookového procesoru Ryzen AI, který podává výborný výkon.

