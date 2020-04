Ryzeny 4000 jdou na český trh: jeden jsme už vyzkoušeli v notebooku Asus ROG Zephyrus G14

Plusy Výkon procesoru

Nízká hmotnost a malé rozměry

Lze nabíjet přes USB-C Minusy Čitelnost klávesnice u stříbrné verze

Chybí webkamera

Spolehlivost čtečky otisků 8 /10 Hodnocení

Procesorům Ryzen série 4000 pro notebooky jsme se už několikrát věnovali, otestovali jsme už i první notebook s tímto procesorem. Šlo ale ještě o předprodukční vzorek v konfiguraci, která na náš trh nemusí dorazit.

Nyní ale máme konečně v ruce kus, který si můžete rovnou koupit. Začíná se totiž prodávat Asus ROG Zephyrus G14.



Notebook příliš nenaznačuje příslušnost do rodiny herních speciálů. Bílé víko displeje s jemnou perforací působí elegantním dojem

Pokud jste sledovali světový internet, už ho nejspíš znáte. V USA většinou testovali Zephyrus G14 s Ryzenem 9 4900HS a grafikou RTX 2060. Nejdřív se ale začne prodávat krotší verze s Ryzenem 7 4800HS a grafikou GTX 1660 Ti Max-Q. Podstatná je tady cena. Tato základní sestava začne na doporučené ceně 34 990 Kč, přičemž po čase přijde ještě levnější verze s GTX 1650 Ti a polovičním SSD.

Asus ROG Zephyrus G14 AMD Ryzen 7-4800HS ● GTX 1660 Ti Max-Q, 6 GB ● 16 GB DDR4 3200 (8 GB na desce, 8 GB ve slotu) ● 14" FullHD IPS matný, 120 Hz (jas 307 nits, dE 3,29) ● 1TB NVMe SSD ● 2× USB 3.0, 2× USB-C (jeden s nabíjením a DP), HDMI 2.0b, audio ● Intel 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 76 Wh ● 32,5 × 22,2 × 2 cm ● 1,69 kg 34 990 Kč

GA401IU-HE021T

V červnu pak ještě dorazí verze s programovatelnými diodami na víku displeje. Pochopitelně ale bude dražší. Současná verze má jen perforované víko displeje, které sice vypadá zajímavě, ale díry na něm nemají žádnou funkci.

Přenosný a výkonný současně

Notebook Zephyrus G14 spadá do rodiny herních notebooků Asus ROG, ale popravdě by jej taková škatulka příliš omezovala. S 14" displejem totiž nezabere moc místa, váží kousek pod 1,7 kg a můžete jej nabíjet z malého USB-C adaptéru. V pohodě tedy poslouží jako klasický pracovní notebook pro časté přenášení, navíc díky velkému akumulátoru vydrží v pohodě několik hodin lehké pracovní zátěže.

Současně ale obsahuje výkonný procesor, výkonnější než loňské Core i9, citelně rychlejší i jak letošní Core i7, a herní grafickou kartu pro použitelné hraní ve FullHD rozlišení. Displej ostatně podporuje 120 Hz, takže je tu prostor i nad 60 FPS. Využijete jej tedy i na hry nebo náročnější grafické práce.

Kompaktní rozměry a výkonné komponenty současně kladou velké nároky na chlazení systému. Notebook zvládá delší zátěž bez viditelné ztráty výkonu nebo extrémní hlučnosti, ale už musíte počítat, že okraje notebooku, pod kterými jsou chladiče , budou nepříjemně horké na dotek.

Asus tady pro chlazení použil trik ze svých pracovních notebooků. Při otevírání displeje se nadzvedne zadní strana notebooků pro lepší nasávání. Výdechy jsou potom na bocích i zadní straně notebooku. Procesor se chladí v levé části, chlazení grafiky ústí vpravo. Současně přitom chlazení grafiky a procesoru sdílí několik heatpipe, aby se mohl chladící výkon rozdělit dle potřeby.

Stříbrnou raději nebrat

Na pravé straně najdete jen základní USB konektory (dva klasické, jeden USB-C), nalevo je napájení (180W adaptér), audio, HDMI a USB-C s podporou nabíjení (max 65 W) a výstupu na monitor. Nevešel se už LAN konektor, ale uvnitř je Wi-Fi s podporou Wi-Fi 6 a přes USB-C případně připojíte, co bude potřeba.



Nabídka konektorů v pohodě stačí, USB-C sice není Thunderbolt, ale monitor či napájení k němu připojíte. Rozložení klávesnice na prostoru 14" notebooku nekrývá nějaké záludnosti

Testoval jsem bílostříbrnou verzi a rovnou říkám, že si místo ní raději kupte šedočernou variantu. Na té světlé zaujme snad jen sněhobílé víko displeje, ale jinak ergonomie trpí. Podsvícení na klávesnici znečitelní popisky, takže jej použijete snad jen v úplné tmě, navíc není rovnoměrné, takže zbytečně ruší.

Zatímco plocha okolo klávesnice je z odolného a pevného hořčíku, dolní plastové víko je stříbrně jen natřené. Po týdnu testování, co jsem notebook nesl jen párkrát v batohu a většinou ležel na stole, je už na hranách někde setřená barva a prokukuje základní tmavý plast. Černá verze má smysluplnější tmavou klávesnici s prosvícenými bílými popisky a tělo vypadá přitom stále skvěle.



Na klávesnici se píe přijemně, podsvícení je jen bílé s nastavitelnou intenzitou. Na stříbrné klávesnici ale podsvícení spíš ruší a snižuje čitelnost. Navíc není rovnoměrné

Výkon radost pohledět

Nad výkonem procesoru Ryzen 7 4800HS jsem jihnul už dřív, AMD se podařilo pro letošní rok opravdu vypálit Intelu rybník a letošní generaci Core i7 zachrání jen spárování s výkonnějšími grafikami Nvidie.

Oproti předprodukčnímu kusu se procesor zásadně nezměnil, Jen je tady o něco rychleji nastavená grafika, takže se pohodlněji ve hrách dostanete přes 60 FPS. Jasně, RTX 2060 bude pro budoucnost lepší jak zde použitá GTX 1660 Ti, ale na nedostatek herního výkonu si nebudete zásadně stěžovat.



Nad displejem není webkamera, jen mikrofony. U klávesnice jsou jen výškové reproduktory

Hodně na hraně je tady chlazení, kde procesor i v režimu vyššího chlazení dokáže při delším hraní překonat 100° C a grafika sahá na 85° C. Ani při těchto teplotách jsem nepozoroval žádné záseky, viditelný pokles výkonu nebo nepříjemně teplou klávesnici. Spíš to naznačuje potřebu častějšího přepastování chlazení, které jede hodně na limitu.

Asus sice u nových notebooků s Intelem používá tekutý kov místo pasty, notebooky s procesory AMD jedou ale klasicky s pastou. YouTuber de8auer u tohoto notebooku nahradil pastu tekutým kovem a srazil teploty o deset stupňů dolů, jeho postup ale pochopitelně nedoporučujeme.

Obslužná aplikace Armory Crate dovoluje přepínat režimy chlazení - Tichý se sníženým výkonem, Výkon pro rozumný poměr výkonu a hlučnosti a Turbo pro vysoké a hlučnější otáčky chlazení a trochu lepší výkon. Popravdě ale rozdíl mezi režimy Výkon a Turbo nebyl tak zásadní co do výkonu nebo dosahovaných teplot a Turbo je přece jen hlučnější.



Grafika a i procesor sdílí chlazení, myslelo se i na chlazení napájení procesoru​. Pod SSD se schovává slot pro Wi-Fi kartu



Na základní desce je příprava pro LED osvětlení víka displeje ale také neohlášené RGB podsvícení jednotlivých kláves

Prostor ke zlepšení

Ačkoli jde o prodejní kus, který vám dorazí ve stejné podobě jako ten testovaný, je tu přece jen prostor ke zlepšení. Asus na notebook předinstaloval svou aplikaci GameFirst IV, která má sledovat síťovou aktivitu a dávat přednost provozu z her. Ve skutečnosti ale trvale bere zhruba 10 % výkonu procesoru, téměř celé jedno logické jádro procesoru, takže hrám víc pomůže její odinstalování.

Nešly mi také ručně nastavit otáčky ventilátoru grafické karty. Režim Turbo jej dokáže roztočit, ale ruční nastavení na něj nemá vliv. Nedává pak smysl měnit frekvence grafiky, když nemůžete upravit i chlazení. To se ale jistě časem opraví.

Univerzální nářadí

Především musím ocenit, jak je Zephyrus G14 univerzální. S malými rozměry a velkou výdrží dokáže v pohodě zastoupit roli pracovního kancelářského notebooku. V batohu místo nezabere a díky možnosti napájení z USB-C nemusíte sebou tahat i těžký 180W adaptér. Když ale na to přijde, notebook se umí probudit ve výkonnou bestii, která prosviští rendrováním 4K videa nebo 3D scény. Díky 120Hz displeji si pak i příjemně zahrajete a filmy ozvučí zřetelný zvuk ze čtveřice reproduktorů.

Naměřili jsme

Asus Zephyrus G14 Acer ConceptD 3 Pro Zenbook Pro Duo procesor Ryzen 7-4800HS Core i7-9750H Core i7-9750H grafika GTX 1660 Ti Max-Q Nvidia Quadro T1000 RTX 2060, 6 GB paměť 16 GB DDR4 32 GB DDR4 16 GB DDR4 3DMark Sky Diver 31 669 24 788 25 674 Fire Strike 12 734 7 788 12 984 Time Spy 5 576 3 492 5 564 Port Royal 1 404 2 991 PCMark 10 Celkem 5 594 5 302 5 127 Essentials 9 645 9 656 8 915 Productivity 7 780 7 749 6 782 Creation 6 330 5 407 6 051 Unigine Heaven Extreme [FPS] 82.9 53,4 85,2 Valley Extreme HD [FPS] 69.9 41,7 76,0 Superposition FHD Extreme 21,3 ,0 25,5 Superposition 4K 32,0 ,0 33,9 Další v-ray benchmark 10140/200 7287/87 7693/191 Cinebench R20 3 838 2 223 2 347 TomRaider Shadow 67 42 (52 medium) 58 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 1 813,5 3 542,1 1 622,7 sekv. zápis [MB/s] 1 797,4 1 296,5 870,3 4KB čtení [MB/s] 621,4 3 016,0 817,3 4KB zápis [MB/s] 909,8 1 056,2 401,4 Výdrž Film 7:35 4:04 4:23 Kancelář bez Wi-Fi 10:54 4:21 5:38

Skvělá cena za dostupný výkon

Podobný výkon procesoru ještě před pár měsíci znamenal cenu notebooku vysoko přes padesát tisíc. Nyní jej dostanete za 35 tisíc. Nejspíš seženete notebook s grafikou RTX 2060 a nižší cenou, rozhodně ale nebude podobně použitelný jako tento. Spíš půjde o plastový základní kus, který raději nebudete přenášet. Tady se díky pevnému hořčíku nic nekroutí, notebook je lehký a na hry jeho výkon v pohodě stačí. Navíc má výrazně lepší procesor, díky kterému jeho herní výkon často přeskočí ty levné stroje s Core i5 a RTX 2060.

Asus ROG Zephyrus G14 neberte jako herní notebook, toto je prostě notebook. Dokáže splnit většinu požadavků, pro které jiní výrobci vymýšlejí notebooky úzce specializované na jedinou činnost. Tento je navíc dokáže porazit.