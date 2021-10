Rychlý bezdrát i pro starší počítač. D-Link vyrobil první síťovku s Wi-Fi 6 do USB

Tchajwanský D-Link jako první vyrobil adaptér pro USB s podporou nejnovějšího standardu 802.11ax, alias Wi-Fi 6. Novinka by těchto dnech měla pomalu mířit do e-shopů za doporučenou cenu 1399 Kč. To je na poměry externích síťovek dost, za nové technologie se ale holt platí.

Zařízení označené jako D-Link DWA-X1850 přitom ani není (teoreticky) nejrychlejším adaptérem na trhu. Spadá do rychlostní třídy AX1800, v prodeji jsou však i varianty AC1900 běžící na starším standardu 802.11ac (Wi-Fi 5). Ty ale obvykle mají i mohutné skládací antény, zatímco DWA-X1850 vypadá jako klasická flashka.

D-Link vsadil na čipset od Realteku, který bohužel nepodporuje Bluetooth. Pokud jde o Wi-Fi, zařízení komunikuje v pásmech 2,4 GHz (propustnost až 574 Mb/s) a 5 GHz (až 1200 Mb/s), podporuje WPA3 i MU-MIMO. K počítači se připojuje pomocí USB 3.2 Gen 1, což je jen přejmenované stařičké USB 3.0.

