Rychlejší načítání her nakonec zamíří i do Windows 10. Microsoft změnil názor na DirectStorage

Ještě před rokem nás Microsoft lákal na technologii DirectStorage pro Windows 10, která zásadně urychlí načítání her, jako to známe z nové generace konzolí Xbox i PlayStation. Jenže když nedávno oznámil Windows 11, plány změnil. No a teď je mění zase.

Po představení Jedenáctek totiž řekl, že technologie DirectStorage bude dostupná jen pro nový systém a že bude vyžadovat minimálně 1TB SSD. Požadavek na kapacitu ale nakonec v červnu zrušil a podle nejnovějšího příspěvku na vývojářském blogu také znovu přislíbil DirectStorage pro Windows 10 (v1909 a novější).

DirectStorage má pořád dva hardwarové požadavky, ty jsou ale logické. Vyžaduje SSD připojené přes PCIe 3.0 a novější s protokolem NVMe a grafickou kartu s podporou DirectX 12 a Shader Modelem 6.0. To AMD podporuje od architektury GCN 1 (Radeon HD 7000) a Nvidia od generace Kepler (GeForce 600).

Přesto však podpora DirectStorage ve Windows 10 a 11 nebude rovnocenná. Microsoft mluví o třech jejích pilířích: DirectStorage API, GPU dekomprese a optimalizacích Storage Stacku. Desítky budou podporovat jen první dvě, Jedenáctky pak všechny tři. Nakolik to pro starší systém bude znamenat nevýhodu, ale zatím nevíme.

Jak na rychlá SSD?

Hlavní podíl na zrychlení by každopádně měly mít hlavně první část. API zvyšuje paralelizaci přenosů, takže požadavky na data nemusí z SSD přes RAM do videopaměti chodit po jednom, ale v dávkách, což sníží režii procesoru. A bude-li fungovat dekomprese na úrovni GPU (místo CPU), přinese to další zrychlení, protože se ušetří dvě cesty, kdy komprimovaná data (typicky textury) z RAM přečte procesor, rozbalí a pak pošle do VRAM. Takhle si je GPU v komprimované podobě překopíruje z RAM a rozbalí samo.

Microsoft si už technologii ověřil v Xboxech Series S|X (její obdoba je ale také v PS5). Konzole nové generace slibují až 40× rychlejší vstupně-výstupní operace oproti Xboxu One. Když se však rychlé NVMe SSD nasadí do PC, oproti HDD si v načítání polepší maximálně trojnásobně. Proto Microsoft vymyslel novou architekturu šitou na míru SSD. V Xboxech je ale umocněná tím, že na zmíněnou dekompresi dat se využije zvláštní koprocesor. Takový v PC chybí, tam se o tyto operace postará přímo GPU, což ale logicky ubere trochu výkonu, který by jinak byl potřebný pro vykreslování grafiky.

Aby hra nebo i jiná aplikace (třeba databázová) využila rychlejší SSD, bude se samozřejmě muset přepsat tak, aby běžela skrz DirectStorage API. Zároveň ale takto přepsaný software bude zpětně kompatibilní s pomalými plotnovými disky nebo i SSD pro rozhraní SATA.

U her můžeme čekat rychlou adopci, protože vývojáři technologii využijí také u konzolí. Jedinými otázkami tak zůstává, kdy DirectStorage do Windows 10 dorazí a jaký vliv bude mít starší verze Storage Stacku. Ten můžeme chápat jako vrstvu která s daty pracuje přímo na úrovni ovladačů a souborového systému SSD a potenciálně také může ulehčit práci procesoru.