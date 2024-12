Rychle to vyrobit a dostat do USA, než nastoupí Donald Trump. Firmy se děsí slibovaných cel

Inaugurace nového amerického prezidenta se povážlivě přiblížila a není dne, aby v zámořských médiích nevyšel alespoň jeden článek, co všechno se zdraží. Za vše může předvolební rétorika a s ní spojené hrozby, že Trump zavede až 60% dovozní cla pro Čínu a 10-20% pro všechny ostatní.

Rychle to vyrobit a dovézt do USA, než zavede cla

Podle zpravodajských agentur se proto výrobci zboží snaží dostat co nejvíce zboží do 20. ledna, kdy se oficiálně změní osazenstvo Bílého domu a média spekulují, že by mohl Trump vytáhnout pero hned první den v oválné pracovně.

Zmiňují zvláště AMD a Nvidii, které měly už na podzim zrychlit výrobu v asijských fabrikách, aby do skladů na americké půdě zavčas dostaly nové grafické karty a procesory, které chtějí uvést v příštím roce.

I když se jim totiž o litografii čipů ve formě waferů stará tchaj-wanské TSMC, samotné zapouzdření a finalizace produktu probíhá v celém řetězci dalších fabrik v Asii včetně problematické Číny.

Povinný polibek prstenu

Není proto divu, že si po zbytek podzimu u Trampa podávali dveře kapitáni amerického počítačového průmyslu, políbili prsten a sondovali, jaká bude obchodní realita v roce 2025. V dnešní realitě globální a silně decentralizovaného výrobního řetězce je totiž prakticky nemožné přenést celý byznys zpět do země původu; tedy alespoň bez značných nákladů a konkurenčních ztrát.

Tento systém svět opustil už ve 20. století, a i když jsme kvůli němu tvrdě narazili během pandemických uzavírek, během kterých se dočasně zhroutily některé dodavatelské řetězce, po návratu zpět došlo jen k mírným korekcím. Principy JIT a výroba různých komponent produktu napříč světem je totiž efektivnější a levnější.