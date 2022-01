Rychlá obnova dat se Stellar Data Recovery. Návod a plná verze zdarma

Přinášíme vám rozšířenou bezplatnou verzi aplikace Stellar Data Recovery, což je skvělý nástroj na obnovu dat. Poradí si s vymazanými soubory, nebo dokonce s naformátovanými disky a ztracenými diskovými oddíly. Bezplatná verze umožňuje obnovu až 1 GB dat, naše verze umí dvojnásobek. Instrukce najdete níže v placené verzi článku.

Aplikace funguje formou průvodce, kde v prvním kroku Select What To Recover vyberete, jaký typ dat chcete obnovovat. Kromě možnosti všech dat (All Data) lze obnovovat jen dokumenty vytvořené v MS Office (Office Documents), fotky (Photos), zvukové soubory (Audio) nebo videa (Videos). Vyberte si a klepněte na tlačítko Next.