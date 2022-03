Rusové v Mariupolu zničili jedno z největších muzeí sovětských počítačů na světě

V kontextu války není zničení geekovského muzea nic, ale i tak můžeme mluvit o ztrátě kusu historie. Jedno z území, kde od začátku války na Ukrajině zuří největší boje, je Mariupol. Město je prakticky zničené a obětí ruské agrese se stalo i soukromé muzeum Club 8-bit, které se chlubilo jednou z největších sbírek retro počítačů a videoher na světě. Unikátní bylo v tom, že zde byla k vidění řada ranných sovětských počítačů. Z muzea teď zbyly jen trosky.

O osudu Club 8-bit informoval na Facebooku jeho majitel Dmitrij Čerepanov, upozornil na to herní web Kotaku. „Je to tu. Mariupolské počítačové muzeum už neexistuje (…) Ze všeho, co jsem tu 15 let shromažďoval, zbyly jen útržky vzpomínek na facebookové stránce, webové stránce a rozhlasové stanici muzea,“ napsal Čerepanov.

Muzem bylo zničeno minulý týden při jednom z pravidelných ruských raketových útoků na Mariupol. Majitel vyvázl živý, avšak kromě sbírky přišel také o domov. V

Jak podotýká redaktor z Gizmondo, který muzeum v roce 2019 navštívil, Club 8-bit obsahoval „jednu z největších a nejvíc cool sbírek sovětských počítačů na světě“. Některé kusy byly datovány až do šedesátých let minulého století, kdy technologie teprve vznikaly. Čerepanov všechny počítače a hry získal sám a sám je také restauroval, obětoval tomu podstatnou část svého života. Celkem se mu podařilo shromáždit přes 500 kusů techniky.

Nyní se majitel zaměřuje primárně na zajištění bezpečnosti sebe a svého okolí, už ovšem avizoval, že hodlá v projektu pokračovat dál. O fyzické počítače sice přišel, chce o nich ale psát na svých stránkách.