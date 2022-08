Ruský notebook Titan míří do výroby. Bude nejen pomalý, ale ještě i drahý

Ruská společnost Bitblaze ukázala předprodukční verzi chystaného notebooku Titan BM15, který je postaven na ruském procesoru Baikal-M1. Hromadná výroba by sice měla začít už koncem roku, ale otázkou je, zda to kvůli sankcím bude vůbec možné.

Bitblaze Titan BM15 je 15,6palcový hliníkový notebook s rozlišením displeje Full HD, který má zastaralý Arm procesor Baikal-M1 (BE-M1000) s jádry Cortex-A57 na frekvenci 1,5 GHz a integrovanou grafikou Arm Mali-T628 se dvěma výstupy pro displeje. Tato jádra jsou z doby kolem roku 2015, čemuž odpovídá i výrobní technologie čipu – 28 nm. Čipy mělo původně vyrábět TSMC, které stále udržuje i starší továrny, ale to už teď nepůjde, TSMC už nevyrábí žádný křemík pro jakékoli ruské a běloruské společnosti.

Je jasné, že Bitblaze má zásobu nějakých vzorků, určitě to ale nebude stačit na hromadnou výrobu. Je tak otázkou, kde si čipy nakonec nechá vyrábět, protože změna továrny není otázkou chvilky. Každá továrna a výrobce čipů používá trochu jiné technologie a musí se provést řada úprav například i v samotném návrhu čipu.

Co se týče výbavy, notebook má mít 16 GB operační paměti DDR4, 256GB nebo 512GB SSD (M.2), Wi-Fi, Bluetooth, ethernet, USB-C, HDMI výstup a celkovou hmotnost 2,2 kg. Výdrž na baterii by měla být kolem 5 hodin. Cena by se měla pohybovat okolo 100 000 rublů, tedy 39 000 Kč.

Zatím není jasné, jakou distribuci Linuxu či jiného operačního systému bude mít notebook předinstalovanou na SSD, ale součástí mají být běžné kancelářské aplikace.

Zdroj: Bitblaze via Tom's Hardware