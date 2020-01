Rusko začalo blokovat šifrovaný ProtonMail. Vysvětluje to bombovými výhrůžkami

Další služba zaměřená na soukromí se bude muset rozloučit s Ruskem. Tamní vláda začala blokovat ProtonMail, e-mailového klienta poskytujícího koncové šifrování. Jako vysvětlení uvedla, že přes něj Rusové posílají falešné bombové výhrůžky, které pak nelze vypátrat. Podle zástupce firmy to k vyřešení problému nepovede.

„Obdrželi jsme zprávy, že ProtonMail a ProtonVPN jsou v Rusku částečně blokovány. Kontaktovali jsme úřady, aby blokaci odstranily co nejdříve to bude možné. Odsuzujeme tento jejich krok jako nepotřebné opatření, které slouží pouze k poškození obyčejných lidí,“ uvedl mluvčí firmy v prohlášení.

Dodal navíc, že pokud jde skutečně o posílání anonymních výhrůžek, pachatelé si rychle najdou jinou službu, takže blokování ProtonMailu není efektivní. Škodlivá aktivita bude pokračovat dále, zatímco Rusové přijdou o „efektivní nástroj, jak ochránit své soukromí“.

K blokaci služby již jednou v Rusku došlo, a to loni, kdy policie rovněž obdržela několik falešných bombových výhrůžek. Ale opatření nemělo dlouhé trvání, takže je možné, že situace se bude opakovat. Není to ovšem jisté.

Zato je jisté, že Rusko své cenzorské aktivity neustále zintenzivňuje. Země si dokonce přeje vytvořit jakýsi „vlastní internet“, a to tím, že by provozovatelé připojení měli ve svých systémech nainstalovaná zařízení k hloubkové analýze paketů (DPI), která by umožňovala vládě blokovat přístup k určitým částem internetu. Rusko je testovalo minulý měsíc.

Mluvčí ProtonMail uvedl, že firma je ze situace smutná a bude hledat technické řešení, jak svou službu v zemi opět zprovoznit. „Ale není to jediné místo, kde se to děje. Amerika rovněž bojovala proti šifrování. Je nešťastné, že vidíme světové vlády, jaký mají přístup k otázkám kyberbezpečnosti,“ vysvětloval zástupce firmy.

ProtonMail se nicméně nyní v Rusku zařadil po bok jiné služby, StartMail, kterou vláda začala jen před pár dny blokovat ze stejného důvodu. Její šéf Robert Beens napsal v blogovém příspěvku, že jde o plošnou snahu ruských úřadů dostat přístup k veškeré šifrované komunikaci.