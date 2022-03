Pátek 4. března

Airbnb. Brian Chesky, spoluzakladatel služby orientované na turistické pronájmy, oznamuje, že Airbnb ukončuje veškeré aktivity v Rusku a Bělorusku.

Čtvrtek 3. března

GOG. Herní studio CD Projekt Red, jež stojí za tituly jako Cyberpunk 2077 nebo Zaklínač, do odvolání ukončuje prodeje svých her v Rusku a Bělorusku. Týká se to všech her na platformě GOG, kterou provozuje. Za posledních 12 měsíců dva regiony vygenerovaly 3,7 % příjmů z prodeje her na GOGu a 5,4 % z příjmů her od CD Projektu Red. Humanitárním organizacím dříve daroval před 5 milionů korun.

Reklamní systém Googlu. Jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli s online reklamou podle Reuters pozastavuje prodej reklamy v Rusku. Důvodem jsou zvyšující se cenzorské nároky. Roskomnadzor v pondělí nařídil, aby Google přestal zobrazovat reklamy s nepřesnými informacemi o ztrátách na životech ruského vojska a ukrajinského civilního obyvatelstva. Ve čtvrtek Googlu řekl, že politické reklamy na YouTubu jsou dezinformační.

Twitter. Služba zablokovala ruské státní médium RT, oficiálně to neoznámil.

Středa 2. března

EA Sports FIFA. Herní fotbal zahajuje proces vyloučení ruského národního týmu z titulů FIFA 22, FIFA Mobile a FIFA Online.

Netflix. Streamovací gigant podle Variety pozastavuje všechny budoucí projekty a akvizice v Rusku. Netflix chystal čtyři originální seriály. Natáčení kriminálního thrilleru, který režírovala Dasha Zhuk, již probíhalo. Natáčení zmodernizované Anny Kareniny skončilo. V Rusku si Netflix předplácí méně než milion lidí.

Oracle a SAP. Jedna z největších softwarových firem zaměřená spíše na cloud a byznys podle Reuters potvrzuje, že k tomuto dni již kompletně pozastavil svou činnost v Rusku. Konkurenční SAP zde pozastavuje prodeje svých produktů a služeb. Humanitární organizace podpoří milionem eur.

PayPal. Platební služba v Rusku pozastavuje registraci nových uživatelských účtů.

Spotify. Firma zavírá své kanceláře na dobu neurčitou. RT a Sputnik zablokovalo, služba v Rusku nicméně zůstává funkční. Podle Spotify je důležité v zemi udržet globální informační proudy.

Všechny platformy. Na území Evropské unie nesmí být ruská státní média distribuována žádnými kanály. Kdo je tedy neblokoval do té doby, musí je vynuceně blokovat od tohoto data.

Úterý 1. března

Amazon. Gigantický e-shop daruje 5 milionů dolarů humanitárním organizacím, které poskytují přímou podporu na Ukrajině. Patří k nim UNICEF nebo Červený kříž. Podporovat chce také uprchlíky pracovními vízy nebo volnem pro zaměstnance v Polsku.

App Store. Katalog aplikací pro iPhony neumožňuje stažení aplikací ruských státních médií RT News a Sputnik nikde na světě s výjimkou Ruska.

Apple Maps. Mapy od Applu neposkytují živé informace o dopravním provozu na území Ukrajiny.

Dell. Nadnárodní podnik v Rusku pozastavuje prodeje svých produktů.

Facebook a Instagram. Platformy omezují dosah obsahu ruských státních médií včetně příspěvků s odkazy na jejich weby.

Google Maps. Mapy údajně zřejmě používány pro koordinaci ruských vojenských akcí, proto Google začíná odstraňovat uživatelské úpravy a příspěvky, které jsou zasazené v okolí hranic Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Pro BuzzFeed News firma řekla, že z důvodu zvýšené opatrnosti maže všechen nový obsah včetně fotek nebo informacích o podnicích. Některé tagy přidané 28. února se shodují s pozdějšími cíli ruského bombardování, uvedl Oleksandr Balatskyi pro BuzzFeed, který jeho tvrzení nedokázal ověřit.

HP. Podobně jako další americké firmy dodrží sankce a pozastavuje dodávky svých produktů na ruský trh.

iPhony, Macy a jiné produkty od Applu. Firma pozastavila prodej všech svých produktů v Rusku, nekoupíte si tam iPhone, Macbook atd. Tvrdí, že je znepokojená ruskou invazí, stojí za všemi lidmi, kteří trpí vyvolaným násilím, a podporuje humanitární snahy, mj. interní sbírkou. Příspěvky dorovná v poměru 2:1.

Nokia a Ericsson. Finský dodavatel telekomunikačních technologií pozastavuje dodávky svých produktů do Ruska, aby se podřídil uvaleným sankcím. Situaci považuje za komplexní a průběžně ji vyhodnocuje, říká pro Reuters. Totéž platí pro švédský Ericsson.

Snap. Sociální a komunikační síť pro mladé zastavuje všechny reklamní kampaně v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Neinkasuje peníze od ruských státních firem a neumožňuje už ruským a běloruským firmám, aby si kupovaly reklamní prostor ve Snapchatu. Objevování bylo umožněné vždy jen důvěryhodným tvůrcům a státní média mezi ně nikdy nepatřila. Na humanitární účely poskytne 15 milionů dolarů.

Reddit. Sociální platforma přesouvá do tzv. karantény subfóra r/Russia a r/RussiaPolitics. V tomto režimu se neukáží ve vyhledávání, v doporučeních ani mezi novými příspěvky. Obsah uvedených subfór v předcházejících dnech silně podporoval invazi a šířil i lži o Ukrajině. Reddit také zablokoval jednoho moderátora, který manipuloval ostatní, jak potvrdil pro Mashable. Ke dni invaze bylo k odběru r/Russia přihlášeno přes 265 tisíc lidí.

Roku. Internetová televize končí s globální distribucí ruské státní televize RT.

YouTube, Google News a Google Play. Google na území Evropské unie blokuje kanály RT a Sputnik na své videoplatformě a ve svých službách, které poskytují obsah od médií třetích stran, tj. zejména News. Po vzoru Apple stahuje Google ze svého katalogu mobilní aplikace RT a Sputnik. Týká se to nejen území Evropské unie, ale také dalších evropských států mimo společenství, zjistil TechCrunch.

Pondělí 28. února

AMD, Intel, GlobalFoundries a TSMC. V důsledku amerických sankcí tito výrobci polovodičů omezují dodávky produktů do Ruska, jak potvrdila Semiconductor Industry Association. TSCM podle listu The Washington Post nedává produkty ani třetím stranám, které by je prodávaly do Ruska. Nevyrábí ani v zemi navržení čipy Elbrus, které využívá Putinova armáda. Intel neurčitě uvedl, že se podřizuje všem exportním pravidlům a sankcím. Rusko kupuje méně než 0,1 % čipů, které asociace ročně vyrobí.

Instagram. Na území Ruska a Ukrajiny všem dospělým lidem zavádí šifrování u chatů jeden na jednoho. Upozorňuje, že si jej lidé mohou aktivovat, standardně funkce zapnutá není.

OnlyFans. Služba zablokovala ruské tvůrce, postupně ale jejich účty obnovuje s tím, že to nejsou oni, kdo válku zavinili. Problémy postihli také některé ukrajinské tvůrce působící na území Ruska.

Microsoft Start, Store a Bing. Agregátor zpráv, jehož součástí je portál MSN.com, už nezobrazuje obsah od ruských státních médií. Dle vlastních slov chce bránit společnost před státem sponzorovanými dezinformačními kampaněmi. Z Microsoft Storu zmizely aplikace RT. Vyhledávač Bing ve výsledcích omezuje weby ruských státních médií.

Meta. Na základě žádostí mnohých vlád na území Evropské unie omezil přístup k obsahu RT a Sputniku.

TikTok. Služba blokuje ruská státní média, k nimž patří Sputnik a RT.

Twitter. Příspěvky obsahující odkazy na ruská státní média služba označuje zvláštním štítkem upozorňujícím na tuto skutečnost. Twitter dále omezuje šíření takových tweetů.

Týden do neděle 27. února

Google Maps. Mapy od Googlu neposkytují živé informace o dopravním provozu na území Ukrajiny.

YouTube. Ruská státní média dočasně nemohou monetizovat svůj obsah na největší videoplatformě. YouTube dále omezuje jejich dosah prostřednictvím doporučování videí, na území Ukrajiny je vypíná. Z platformy odstraňuje množství videí a kanálů, které se podílejí na šíření dezinformací.

Apple Pay. Služba pro placení mobilem nefunguje s platebními kartami, které vydaly některé banky působící v Rusku, jak upozornil deník The Insider. Jedná se o banky VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank a Otkritie. Viz přehled podporovaných bank.

Google Pay. Podobně jako Apple také Google pozastavil placení mobilem pro karty vydané ruskými bankami, na které byly uvaleny sankce. Viz přehled podporovaných bank.

Meta. Sociální gigant zruší řadu stránek a falešných profilů šířích dezinformace, blokuje i některé dezinformační stránky. K vyřazování dezinformací z oběhu využívá fact checkingu třetích stran. Ukrajinské facebookové profily umožňuje uzamknout a všem skryla seznamy přátel, aby je ochránil. Státním ruským médiím zakazuje monetizaci obsahu na svých platformách.