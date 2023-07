Rusko spustilo vlastní Wikipedii. Obsahuje jen vykradené texty, válku na Ukrajině vynechává

Rusko od minulého roku neválčí jen na Ukrajině, ale tak trochu i doma. Neustále hledá způsoby, jak svým občanům zamezit přístup k informacím, které neodpovídají propagandě - a docela se mu to i daří. Avšak Wikipedie se i přes pokuty nedala a opakovaně zveřejňovala texty popisující reálný vývoj války. Kremlu nyní s online encyklopedií došly nervy a zaštítil vznik vlastní „Wikipedie”, odpovídající jeho pohledu světa.

Za novou stránkou stojí bývalý vrchní editor ruské Wikipedie Vladimir Medejko. Prací pro online encyklopedii strávil 20 let, poslední rok a půl ale neustále musel řešit, že se na ruské Wikipedii se objevovaly texty, které vedení země popuzovaly. Protože byl šéfem, šlo to za ním a neustálé spory ho už nebavily.

V červnu se proto rozhodl Wikipedii opustit a svou pozornost zaměřit na projekt jménem Ruwiki. Podle jeho slov pro agenturu Bloomberg má jít de facto o klona Wikipedie, který ale bude naprosto v souladu s ruskými zákony.

Chybí válka, Prigožin, kritika Putina...

Na první pohled to vypadá jako jeho nápad, v celé myšlence se ale angažoval Kreml. Už v roce 2019 ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jakmile bude existovat alternativa k Wikipedii, okamžitě ji podpoří. Letos v dubnu pak Valerij Fadějev, šéf Rady prezidenta pro občanskou společnost a lidská práva oznámil, že alternativa už vzniká. Načež poslanec Státní dumy Anton Gorelkin prozradil, že Ruwiki bude hostovaná na ruských serverech.

Politickým vlivem je tak stránka prolezlá hned od samého počátku, byť Medejko pro Bloomberg trval na tom, že bude pracovat nezávisle na politicích. Nezávisle ale fungovat v ruském prostředí jednoduše nemůže. Dokazuje to i její aktuální stav.

Podle Ruwiki na Ukrajině žádná válka neexistuje. Dočtete se místo toho o HDP země a zemědělství

Ruwiki - funguje na ruské platformě Habr - v tuto chvíli obsahuje jen texty zkopírované z ruské Wikipedie. Je jich 1,9 milionů, jenže záměrně jsou vynechaná témata citlivá pro Putina. Heslo pro Ukrajinu se o žádné válce nezmiňuje. Na to je odlišné heslo „Speciální vojenská operace“, kde popsán průběh z pohledu Ruska. Heslo pro Putina obsahuje samou chválu. O vzpouře šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina se na Ruwiki také nedočtěte.

Přitom právě Wikipedie byla prvním místem, kde se Rusové o vzpouře mohli dočíst, zvlášť když režim toto osudného dne promptně začal blokovat přístup ke Google News.

Texty prověří expertní panel

Ruwiki zatím funguje jen v beta verzi, tudíž lidé zvenku ještě texty přidávat nemůžou. Medejko s tím do budoucna počítá, zcela volnou ruku ale nedostanou. Všechny texty má kontrolovat expertní panel, jména členů ještě nejsou známy. I z tohoto důvodu tvrzení, že stránka bude nezávislá, nedává smysl.

Nezávislost nicméně nadále slibuje klasická Wikipedie, do jejíhož čela v Rusku nastoupil Stanislav Kozlovskij. Nechal se slyšet, že tlaku neustoupí, dál plánuje zveřejňovat texty popisující realitu - i přes pokuty, kdy poslední přišla v února. Nebude to mít nicméně jednoduché, podle NDTV se z Kremlu začínají ozývat hlasy, že když už existuje ruská alternativa, tak je konečně na čase Wikipedii v Rusku zakázat. To dosud nebylo možné, protože je mezi občany extrémně populární.