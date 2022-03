Rusko se odpojí od internetu, napsala o víkendu Nexta. Zatím to vypadá, že jde o něco jiného

Sociálními sítěmi během víkendu prolétlo poměrně odvážné tvrzení o tom, že se Rusko připravuje na odpojení od globálního internetu, ke kterému by mohlo dojít v závěru tohoto týdne. Zprávičku doplněnou dvěma dokumenty v ruštině sdílel i účet Nexta s bezmála milionem odběratelů, a dodal tak třaskavému tématu patřičný dosah.

Původně dokumenty sdílet telegramový účet ZaTelecom.

Žijeme v době, kdy je možné prakticky cokoliv a co platilo včera, bude zítra zase úplně jinak, takže kdo ví, jak to s tím ruským internetem nakonec dopadne.

Ostatně, on už tak trochu odpojený je, protože s ním rozvazují pouta desítky digitálních korporací včetně některých provozovatelů páteřních sítí. Nicméně alespoň pro tuto chvíli platí, že jde nejspíše o něco jiného.

V prvním dokumentu se píše, že mají správci sítí:

Zkontrolovat přístupové údaje ke správě domén a DNS záznamů Zvýšit zabezpečení takových účtů změnou hesla Zvolit DNS servery na území Ruska Odstranit z webových prezentací cizí Javascript (reklamní/analytické systémy) V případě hostování v zahraničí zvolit infrastrukturu v Rusku Používat doménu .RU Zvýšit zabezpečení v organizaci Informovat ministerstvo financí o provedení všech bodu do 15. března 2022



Strojový překlad prvního dokumentu

V druhém dokumentu, který sdílela Nexta, pak ministerstvo financí požaduje následující soupis technikálií o vytížení serverů a další síťové infrastruktury:

Seznam veřejných zdrojů (webové stránky, online služby apod.) Informace o hostingu, cloudech aj., které provozovatel používá Informace o vytížení sítě ve špičkách Informace o počtech požadavků na internetové zdroje Informace o počtech paralelních spojení Informace o zdrojích mimo Ruskou federaci



Strojový překlad druhého dokumentu

Stručně řečeno, když si všechny body projdete, jedná se vlastně o takový ucelený obrázek o síťové režii nějakého velkého webu. Pokud přivřeme oči, teoreticky by se opravdu mohlo jednat o jakési mapování terénu, jak náročný je vlastně ruský internet, což by šlo použít jak k přípravě zdrojů pro jeho přesun na ruskou infrastrukturu, tak třeba i k výpočtu nutných zdrojů na jeho monitorování po vzoru Velkého čínského firewallu. To vše je možné, zároveň je to však všechno od A do Z čirá spekulace.

O stavbě izolovanějšího „runetu“ se v Rusku mluví už několik let. Předlohou by mohl být Velký čínský firewall

Možná jde jen o přesun státních webů do Ruska

Stejně tak se totiž může jednat o pouhý bezpečnostní audit internetových systému státní a veřejné správy z důvodu nekončících hackerských útoků na ruské weby, které se už dva týdny potýkají nejen s masivními DDoSy, ale i pokusy o prolomení ze strany Anonymous a dalších skupin.

Ostatně, provoz webů této kategorie na místní infrastruktuře by mělo být něco zcela samozřejmého i v západních zemích. Ty české běží na doméně .CZ a na serverech v České republice. No, a pokud se na nich tu a tam objeví zahraniční Javascript, hned je oheň na střeše. Stačí vzpomenout třeba na Google Analytics ve formulářích pro sčítání obyvatel a registračních formulářů na očkování.

A právě na tuto druhou a také poněkud méně atraktivní možnost poukazuje think-tank CAG (Center for Advanced Governance), jehož seniorní expert Oleg Šakirov na Twitteru píše, že se příkaz týká správců státní síťové infrastruktury v souvislosti se zmíněnými hackerskými útoky. Čili že je to prý taková obdoba toho, co by v případě kritické síťové infrastruktury udělal i tuzemský NÚKIB.

Dále k potenciálnímu odloučení runetu od internetu na Meduza.io

Pravdu se v každém případě dozvíme příští týden, ke kterému se vztahují všechny předpovědi o odpojení internetu. Tedy, jestli by k tomu v pravém slova smyslu vůbec došlo, o tvrdé izolaci a zamezení přístupu z neruských IP adres na tamní internet a naopak se totiž v dokumentech nic nepíše.

Uvidíme.