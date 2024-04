Rusko může zkusit ovlivnit americké volby, varují tajní. Putin naopak obvinil USA z ovlivňování těch ruských...

Tvrzení obou zemí je obtížné ověřit, ale Rusko má dlouhou historii zasahování do průběhu voleb v jiných zemích.

Rusko a Amerika se navzájem obviňují z toho, že se druhá strana různými operacemi snaží ovlivnit jejich nadcházející, reps. nedávno proběhnuvší prezidentské volby. USA předpokládá aktivní zapojení Ruska, Číny a Íránu do snah o narušení průběhu listopadových prezidentských voleb v kyberprostoru. Naopak Kreml mluvil o pokusu zaútočit na jejich online volební systém, informuje portál SecurityWeek.

Západ se snaží uškodit Rusku

V nedávných ruských prezidentských volbách mohli voliči historicky poprvé hlasovat i přes online systém. To mělo zaručit lepší přístup lidí k hlasování.

Ruská služba zahraniční rozvědky (SVR) však hovoří o aktivním zapojení Washingtonu do ovlivnění voleb a dokonce i ze snahy o hacknutí volebního systému. Putin přitom varoval Západ, že jakékoli aktivity týkající se zasahování do voleb budou vnímány jako „akt agrese proti Rusku.“

Putin získal 88 % hlasů. Jestli Američané zasahovali, nedělali to příliš dobře.

SVR tvrdí, že má informace o tom, jak se Bidenova administrativa cíleně pokoušela snížit počet voličů, kteří půjdou volit. IT odborníci měli údajně pracovat na hacknutí systémů, což má znemožnit spravedlivé počítání hlasů části voličů.

Hackerské snahy ale podle představitelů státu mají přicházet z různých stran. Moskva má prý čelit nevídanému počtu kybernetických aktivit směřujících k ovlivnění voleb. Z tohoto důvodu měl být online volební systém dostupný pouze v jistých regionech, kde je možné garantovat bezpečnost. Co tento výrok přesně znamená, zůstává otázkou...

Rusko má dlouhou historii ovlivňování voleb

Amerika se po zkušenostech s pokusy Moskvy ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 obává podobného scénáře. Výroční zpráva Kanceláře ředitele národní zpravodajské služby poukazuje na kybernetické hrozby přicházející z Ruska a Číny. Má jít primárně o odposlechy komunikace se spojenci, kyberútoky proti kritické infrastruktuře či hackování vojenských cílů.

Přestože je jako největší hrozba pro Washington vnímána Čína, ani vliv Kremlu není zanedbatelný. Právě kvůli dlouhé historii ruských vlivových operací se USA obává dalšího vývoje před volbami.

Cílem Kremlu má být podkopat podporu Západu Ukrajině. Výsledky amerických voleb totiž mohou dostat do prezidentské pozice kandidáta, který bude k Rusku smířlivější – Donalda Trumpa. Pokud by se Kremlu podařilo ovlivnit volby v jeho prospěch, dosáhl by požadovaného výsledku. Amerika je mezi předními zeměmi v oblasti finanční a vojenské pomoci Ukrajině.