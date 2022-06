Rusko je téměř bez čipů a ani Čína mu nepomůže. Spojené státy to nedovolí

Od zahájení invaze na Ukrajinu přišlo Rusko podle americké ministryně obchodu Giny Raimondo o 90 % dodávek polovodičů. Spojené státy a další spojenci z Evropy a Asie uvalily na Rusko přísné sankce, které výrobcům nedovolují exportovat jakékoliv komplexnější čipy.

Polovodičové továrny v Rusku navíc nejsou na takové technologické úrovni, aby mohly tyto ztráty nahradit. Zemi tak hrozí, že jakmile se vyprodají dosavadní zásoby čipů, nebude čím plnit spotřební elektroniku, případně ani auta či vojenskou techniku, která je na pokročilých čipech rovněž závislá.

Podle Raimondo nebude moci v tomto ohledu pomoci ani Čína. Jak řekla na výroční konferenci ministerstva obchodu, pokud se SMIC či jiné firmy vyrábějící polovodiče na zakázku zapletou s Ruskem, Spojené státy je „zastaví“.

Jakými prostředky, to už neříká. V prohlášení se ale opírá o to, že skoro všichni výrobci jsou závislí na americkém vybavení a softwaru. Pokud by společnosti jako SMIC porušily sankce, Američané by je od těchto zdrojů odstřihli.