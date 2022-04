Rusko bude mít s výrobou čipů 20 let zpoždění za západem. Když tedy všechno půjde podle plánu

Ruská vláda podle ekonomického listu Kommersant připravila novou strategii, která má zemi pomoci se osamostatnit ve výrobě elektroniky. Do roku 2030 do ní chce investovat až 3,19 bilionu rublů (900 miliard korun, 40 miliard dolarů), plán už čeká na podpis premiéra Michaila Mišustina.

Peníze se rozdělí do několika oblastí. Vláda chce posílit IT obory na vysokých školách, aby mělo dostatek odborníků. Injekce pro tamní firmy pak zajistí, že do roku 2030 bude 30 % elektroniky dodané domácnostem vyrobené v Rusku. Úřady a státní firmy budou nakupovat počítače, mobily a jiné produkty výhradně ruské výroby.

Dotace ve výši 460 miliard rublů (129 miliard korun, 5,7 miliardy dolarů) pak poputuje na vývoj a nasazení nových polovodičových procesů. V dokumentu podle Kommersantu stojí, že vláda chce letos posílit 90nm výrobu a cíl pro rok 2030 je mít domácí čipy produkované 28nm litografií.

To je vskutku ambiciózní plán, ale pro jinou dobu. Ve světě se již 90nm polovodiče používají ve velkém od roku 2004 (éra Pentií 4 Prescott a čipů pro konzole PS3 a Xbox 360), 28nm litografie byla žhavou novinkou v roce 2011. TSMC, jejíž továrny jsou ve vývoji momentálně nejpokročilejší, na rok 2025 plánuje 2nm proces a na rok 2030 ještě ani nehledí. To už také možná bude doba, kdy se začne reálně uvažovat o nahrazení křemíku.

Z dokumentu není jasné, jestli chce Rusko technologie vyvíjet od píky, nebo si je bude licencovat. U výroby čipů je to dnes běžné, i Čína si licencuje technologie a nakonec nakupuje i starší vybavení vysloužilých továren z Tchaj-wanu či Jižní Koreje. Rusko by se tak mohlo obrátit zase na čínský second hand.

Největší ruský výrobce polovodičů Mikron (neplést s americkým Micronem) aktuálně sériově vyrábí 90nm čipy (například přijímače Glonass) a postupně přechází na 65nm. Licenci i techniku poskytli v STMicroelectronics. Firma už několik let mluví také o 45nm litografii, ale ta je pořád je na papíru. I když si v Rusku licencují techniku a získají potřebné mašiny, uvedení do provozu také trvá dlouho. Mikron ohlásil 90nm éru v roce 2010, ale první čip začal „tisknout“ až pět let nato.