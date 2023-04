Ruské zpravodajské služby se snaží infiltrovat herní komunity, zní z Microsoftu

Účastnili jste se internetového chatu herní komunity a všimli jste si, že na něm někdo nezvykle často mluví o Rusku? Podle prezidenta Microsoftu by mohlo jít o ruské agenty, kteří se snaží do těchto skupin proniknout a získávat zde informace. Varování přichází krátce poté, co z Discord serveru Minecraftu unikly tajné americké dokumenty.

V projevu na konferenci Semafor World Economy Summit prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že firemní tým pro analýzu digitálních hrozeb identifikoval jednoznačné snahy ruských agentů o sdílení a získávání informací v rámci herních komunit.

Ruští agenti v herních komunitách

Dle Smithe se do herních komunit snaží pronikat nejen členové ruských zpravodajských služeb, ale též Wagnerova skupina. Hlavním cílem je šířit v jejich rámci informace, respektive z našeho pohledu spíše ruské dezinformace, a získávat zde nejrůznější data a dokumenty.

Smith mimo jiné vyzval k nutnosti definovat národní strategii na posílení kybernetické obrany pomocí umělé inteligence. Odkazoval se zejména na potenciální hrozbu dezinformačních kampaní ze strany dalších zahraničních protivníků, jako jsou Čína a Írán.

Smithovo prohlášení přišlo krátce poté, co se objevily zprávy o sdílení řady dokumentů amerických zpravodajských služeb na Discord serveru Minecraftu, odkud se následně dostaly na Twitter, Telegram a další komunikační kanály. Obsahovaly informace o americké podpoře Ukrajiny či operacích Wagnerovy skupiny v Africe.

Aféra s uniklými dokumenty

V uniklých dokumentech byly dále utajované informace o Izraeli, Spojených arabských emirátech a Jižní Koreji. Asistent ministra obrany pro veřejné záležitosti Chris Meagher bez bližšího upřesnění uvedl, že některé z dokumentů „byly zřejmě pozměněny“.

Agenti FBI následně zatkli 21letého příslušníka Massachusettské národní letecké gardy Jacka Douglase Teixeiru v jeho domě v North Dightonu ve státě Massachusetts. Obvinili ho z neoprávněného vynášení, uchovávání a předávání utajovaných informací o národní obraně.

Je jistým paradoxem, že Teixeira byl držitelem nejvyššího stupně bezpečnostní prověrky udělované federální vládou pro přístup k přísně tajným informacím. Deník New York Times označil Teixeiru za vůdce skupiny „Thug Shaker Central“, kterou tvořilo asi 20 až 30 mladých mužů. V posledních měsících údajně začal se skupinou sdílet tajné dokumenty a jiný člen některé z nich publikoval na veřejném fóru.