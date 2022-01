Ruská centrální banka chce utáhnout šrouby. Snaží se zakázat těžbu, platby i investice do kryptoměn

Ruská centrální banka ve své čtvrteční zprávě s názvem „Kryptoměny: Trendy, rizika a opatření“ vyzvala k plošnému zákazu těžby kryptoměn i jejich používání. Deník The Moscow Times tento záměr prezentuje tak, že „spekulativní poptávka“ je hnací silou rychlého růstu decentralizovaných kryptoměn a hrozí, že na trhu vznikne bublina.

„Kryptoměny mají také znaky finanční pyramidy, protože růst jejich ceny je z velké části tažen poptávkou, kterou projevují noví účastníci trhu,“ uvedla Centrální banka Ruské federace. Usiluje primárně o to, aby finančním institucím zakázala investovat do kryptoměn a provádět s nimi jakékoli operace.

Utahování šroubů

Centrální banka rovněž navrhuje zákaz kryptoměnových burz a jakýchkoli platforem, které umožňují oběh kryptoměn. Odhaduje, že transakce ruských občanů s decentralizovanými kryptoměnami dosahují v přepočtu více než 100 miliard korun ročně.

Zpráva přirovnává kryptoměny k Ponziho schématu, čímž je označuje za podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům.

Autoři zprávy dále tvrdí, že kryptoměny mají vysoce volatilní povahu a jsou využívány jako nástroj pro nezákonné činnosti. Zpráva rovněž varuje, že mohou představovat riziko pro finanční suverenitu a mohou pomáhat lidem vyvést peníze z národního hospodářství.

A samozřejmě: ekologie!

Častým argumentem proti kryptoměnám je jejich uhlíková stopa. Zaznívá pochopitelně i v tomto případě – návrh na zákaz těžby kryptoměn je zdůvodněn ohrožením finanční stability prostřednictvím „neproduktivní spotřeby“ elektrické energie „a realizací ruské ekologické agendy“.

V Rusku platí ohledně kryptoměn poněkud rozporuplná pravidla. Zatímco provádění transakcí je již nyní nelegální, investování a nákup kryptoměn prostřednictvím burz je povolené. Nyní banka požaduje posílení zákazu plateb a zavedení přísných trestů za případné porušení.

Poté, co Čína v květnu loňského roku zakázala těžbu kryptoměn, drží Rusko v rámci celosvětového žebříčku třetí místo za Spojenými státy a Kazachstánem. V případě, že by na návrh ruské centrální banky byla úplně zakázána těžba, by patrně došlo k další změně pořadí.