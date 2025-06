Rufus 4.8 zrychluje analýzu instalačních obrazů Windows a tvorbu médií s Windows To Go

Nástroj na tvorbu instalačních médií operačních systémů vyšel v nové verzi a slibuje lepší výkon. Rufus 4.8 používá knihovnu wimlib. Má otevřený zdrojový kód a podporuje tvorbu, rozbalování a úpravu souborů Windows Imaging Format, zkráceně WIM. To je formát pro diskové obrazy od Microsoftu, používá ho od dob Windows Vista.

Pokud Rufus použijete právě k vytvoření instalačního flash disku s Windows, měli byste poznat časovou úsporu. S novou knihovnou nástroj analyzuje instalační obrazy Windows výrazně rychleji. Konkrétním číslem se Pete Batard, autor Rufusu, nechlubí. Pomalá média ale nespasí, varuje.

Wimlib podle Batarda také může zrychlit tvorbu médií s Windows To Go a podporuje rozdělování souborů, jejichž velikost přesahuje 4 GB (zkratka Alt+E). Další novinky v programu jsou následující:

Rufus kompletně přešel na binární soubory z Visual Studia. Za rozhodnutím stálo omezení ve zpožděném načítání knihoven z kompilátoru MinGW.

Byly přidány další výjimky pro linuxové obrazy ve formátu ISO, které se omezují na režim DD, např. Nobara a openSUSE.

Zlepšilo se hlášení UEFI zavaděčů do logu, informace popisují stav Secure Bootu.

Byl vyřešen problém s velikostním omezením při zapisování nezkomprimovaného souboru VHD zpátky na stejnou jednotku.

Bylo opraveno padání programu při otevírání logu zkompilovanou 32bitovou verzí výše zmíněného MinGW.

Bylo opraveno nepředávání parametrů z příkazového řádku instalačnímu souboru setup.exe, který Windows používají k zahájení instalačního procesu.

Rufus 4.8 obsahuje český překlad a stáhnete ho z oficiálního webu rufus.ie, případně ze Storu. Jak jsme dříve popsali, s tímto nástrojem si snadno vytvoříte upravené instalační médium s Windows 11, které obejde restrikce zavedené Microsoft, např. požadavek na TPM nebo přihlášení online účtem.



Rufus 4.8 přechází na knihovnu wimlib

Batard nepoužívá hacky, ale řešení poskytnutá Microsoftem. Není to tak dávno, kdy jsme popsali, jak i s originálním médiem obejdete přihlášení k online účtu. Jde to, jen je to trochu nepraktické. Od října Rufus podporuje obcházení restrikcí rovněž s Windows 11 24H2. Nedokáže ovšem vyřešit požadavek na procesorové instrukce SSE4.2. Některé komponenty systému se bez nich neobejdou.