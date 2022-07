Rozlučte se s designem z 90. let. Takhle bude vypadat předělaný OneDrive pro Windows 11

OneDrive pro Windows již dlouho neprošel výrazným redesignem. Po vydání Jedenáctek pouze došlo k minimálnímu faceliftu nabídky v oznamovací oblasti, přes kterou službu spravujete (zakulatily se rohy).

Microsoft konečně něco chystá. Jak na uniklém interním sestavení klientu ukázal Florian, kompletní proměnou projde nastavení. Zatímco samotná hlavní nabídka pro správu zůstane stejná, nastavení se z dialogového okna, které typově zapadá minimálně do 90. let, promění do podoby odpovídající designovému stylu Windows 11.

OneDrive se tak dočká většího okna s kategoriemi po levé straně. Chybět nebude ani grafický ukazatel zaplnění cloudové jednotky. Kategorie nové nastavení nekopíruje přesně, konkrétně oproti původní podobě chybí sekce Office. Tyto předvolby na snímcích nejsou vidět, pravděpodobně se schovávají v pokročilém nastavení.

Podobně bylo rozpuštěno zálohování, přičemž dílčí předvolby jsou viditelně přítomné. Nezdá se, že by nějaké funkce přibyly. Ačkoli Florian zveřejnil odkaz ke stažení interního testovacího sestavení klientu, mně osobně se na žádném počítači předělané nastavení neukázalo. Raději se instalaci vyvarujte, mohla by přinést neočekávané potíže. Navíc se zdá, že oficiální veřejné představení není daleko.

OneDrive se ve Windows 11 verze 22H2 těsněji integruje s Průzkumníkem. Jednak v něm najdete nabídku pro správu služby, jednak na domovské obrazovce ukáže vaše poslední soubory z cloudu (a kdo je upravil).

Zdroje: Florian / Twitter via Neowin