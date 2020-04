Rozkládací Surface Neo a Windows 10X pro dvoudisplejové počítače letos nebudou

Microsoft loni při představování nové generace Surface Pro a Surface Laptop odhalil také produkt teprve ve fázi prototypu. Rozkládací Surface Neo – tablet se dvěma displeji poháněný novým systémem Windows 10X – a Surface Duo – mobilní telefon se dvěma displeji běžící na upraveném systému Android.

Obě zařízení měly zamířit na trh už letos. V případě Surface Neo jej na trh měly doprovodit i podobné produkty dalších výrobců. Už v lednu na CESu takové produkty ukazovalo Lenovo nebo Dell. Bohužel koronavirus do toho hodil vidle.

Většinou dobře informovaná Mary Jo Foley na ZDnetu tvrdí, že ji zdroje z Microsoftu oznámily, že se celý projekt Surface Neo a Windows 10 X pro dvou displejové notebooky odkládá až na rok 2021. Stejnou informaci potvrdil i Jordan Novet na CNBC z vlastních zdrojů uvnitř Microsoftu.

Microsoft přitom už v únoru vývojářům nabídl emulátor Windows 10X, aby začali chystat své aplikace na nový systém.

Plánované odložení Windows 10X se týká jen verze pro notebooky se dvěma displeji. Dle dosavadních informací by Windows 10 X stále měly letos přijít, objeví se ale jen na tradičních strojích s jednou obrazovkou. Na jednom displeji ale novinky Windows 10 X tolik nevyniknou a spíše půjde jen o testovací prostředí pro vývoj aplikací. Odložení se by nemělo týkat mobilního telefonu Surface Duo, ten by stále v nějaké podobě měl ještě tento rok přijít na trh.