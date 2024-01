Rozjíždí se Hlídač supermarketů. Odhalí manipulace s cenami a řekne vám, kde koupíte levnější Hermelín

Narodil se další hlídač!

Už roky je s námi skvělý Hlídač Shopů – služba, která sleduje historický vývoj cen zboží na největších českých e-shopech s cílem odhalit nepravdivě uváděné slevy. My na Živě.cz (a na WhatsAppu) máme Hlídače slev, který upozorňuje na zajímavé slevy v oblasti spotřební elektroniky.

Dnes vám představím Hlídače supermarketů. Na HlidacSupermarketu.cz uvidíte jednoduché rozhraní: vyhledávací pole a pod ním seznam sledovaných prodejců. K původní Bille a Lidlu se po Novém roce přidává Penny, DM, Albert, Globus, Tesco a Kaufland.



Začněte psát, vyhledávání v databázi probíhá okamžitě a výsledky se mění s tím, jak své zadání upřesňujete.



K dispozici jsou jednoduché filtry. Ceny požadovaného zboží si můžete nechat vynést v grafu. Na tomto příkladu je vidět, že se projekt teprve rozjel a chybí historická data, ale už za pár týdnů to bude zajímavější pohled.

Klíčová jsou data na pozadí. Lidl a DM mají dílčí hodnoty z října, ve stávající podobě se data sbírají od půlky prosince, později přidané obchody od začátku ledna. Co se sledování změn a odvětvových analýz týče, jsme na samém začátku, ale pokud si chcete najít levnější Hermelín nebo Savo, pomůže vám Hlídač už teď.

Nejde o kompletní nabídku, v databázi je jen to zboží, které mají prodejci vystavené na webu. Pak data projdou úpravami, aby byla srovnatelná napříč různými obchody (např. převod na měrnou jednotku).

Jak se projekt dostal do Česka

Tenhle příběh začal psát Mario Zechner, který v dubnu 2023 v Rakousku rozjel open source projekt Heisse-Preise. Cíle byly dva:

Primárně dát spotřebitelům nástroj na vyhledávání nejnižších cen, aby se minimalizoval dopad rostoucích cen potravin.

Vedlejším cílem je dát novinářům, analytikům, politikům... nástroj na sledování pohybů a manipulací s cenami.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Třeba tady je pěkně vidět, jak rakouská Billa periodicky zdražuje a zlevňuje:

Pak dal Mario zdrojový kód k dispozici a nabídnul pomoc při adaptaci pro jiné země. Na české straně se projektu chopil vývojář Miroslav Suchý a začátek prý byl docela jednoduchý: „Mariův kód pro Billu a Lidl fungoval i pro Česko. Stačilo prohodit .at za .cz. Tak jsem zaplatil cloud a rozběhnul tam kód. Co se motivů týče, mám to naopak – primárním cílem je sloužit jako výzkumný a analytický nástroj pro datové novináře. Jestli to pomůže nějakému spotřebiteli, tak je to příjemný bonus.“

Pokud vám jde o sledování akčních slev zboží, zkuste Kupi.cz.

Když o Hlídači napsal Podnikatel.cz, nabídl pomoc Jan Elzein. Oba se projektu věnují ve volném čase a nemají v plánu jej monetizovat. „Pokud bude mít nějaký čtenář pocit, že děláme něco špatně, tak se určitě nebude mýlit. A pokud bude vědět jak to udělat lépe a nebude za to chtít peníze, tak ať se mi ozve buď na e-mail nebo ať nám rovnou pošle pull-request na GitHubu. Náš kód je otevřený a kdokoliv se na něj může podívat a vylepšit ho,“ vysvětluje Miroslav Suchý.

Pokud chcete pracovat s nasbíranými daty, najdete je zde. Pokud naopak máte historická data, která by se dala přidat do databáze, také se ozvěte.