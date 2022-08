ROZHOVOR: Specialistka na umělou inteligenci a CEO vznikající školy 42 Prague Daria Hvížďalová

V září zahájí v Praze provoz nová škola, určená zejména pro zájemce o studium informatiky a příbuzných oborů. Nenajdete v ní však ani učitele, ani učebnice, navíc je zdarma. Na jakém principu funguje?

Zakladatelé nové školy 42 Prague slibují, že uplatnění najde 99 % jejích absolventů. Škola je zaměřená především na IT a pro ty, kteří projdou příjímacím řízením, je zcela zdarma.

Nabízí také neotřelé výukové metody. „Studenti se orientují v takzvané galaxii projektů, založené na principu gamifikace. Je to něco jako World of Warcraft, kde jsou ale dungeony nahrazeny digitálními projekty,“ přibližuje CEO vznikající školy Daria Hvížďalová.

Jak a kdy vlastně začala škola 42 Prague vznikat? Kde jste se inspirovali?

42 je nezisková škola programování, kterou vytvořil francouzský miliardář Xavier Niel s několika partnery. První vznikla v Paříži v roce 2013. Dnes je to síť více než čtyřiceti škol po celém světě, které fungují na základě francouzského vzdělávacího modelu.

Celá myšlenka založit pobočku École 42 v České republice vzešla ze společnosti Škoda Auto. Inspirovala se Volkswagenem, který založil už dvě školy 42 v Německu s cílem většího soustředění na software v automotive a v dalších odvětvích. Na českém trhu momentálně chybí dle průzkumu asi padesát tisíc pracovních míst v IT, tudíž samotná potřeba soustředit se na IT developement je velká, a to nejen u Škoda Auto. Začátkem letošního roku byla podepsána smlouva s École 42 a začaly intenzivní přípravy s cílem odstartovat vzdělávání letos na podzim.