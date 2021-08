Rozhovor s Danem Vávrou o videohrách, bitcoinu i jeho žalobě proti Facebooku

Jeho videohry jako Mafia či Kingdom Come: Deliverance hrály miliony lidí, Daniel Vávra se ale ve světě digitálních médií zviditelňuje ještě úplně jinak. Žalobou chce jako první z Čechů přinutit Facebook k tomu, aby mazal jen obsah odporující tuzemským zákonům.

„Podle některých právníků by to měl být snadný případ asi jako neuznaná reklamace bot. Jiní jsou ale opatrnější,“ vysvětluje Vávra, který na prodeji studia Warhorse vydělal stovky milionů korun. Teď investuje do různých aktiv včetně bitcoinu, který podle něj nejde regulovat, a proto je dobře v něm část majetku mít.

Sám sebe označujete na sociálních sítích jako bambilionáře. Bylo by synonymem slovo čvrtmiliardář?

To už ale také používám, i když nevím, jestli je dobře to vůbec zmiňovat.

Vycházím z toho, jak sám sebe prezentujete.

Ta transakce (prodej Vávrou spoluzaloženého herního studia Warhorse do rukou THQ Nordic v roce 2019, pozn. red.) byla veřejná, takže každý, kdo to chtěl vědět, tak už to ví. Potom už to asi nemá cenu zakrývat, ale možná to je dnes takové až příliš provokativní.

Provokace vás ale docela baví, ne? Přijde mi, že s prvkem kontroverze třeba zrovna na sociálních sítích záměrně pracujete.

Záleží na míře. Provokace ve smyslu, že vás kvůli ní vyhodí z práce nebo zruší projekt kvůli tomu, že jste někde něco napsal, už není příjemná záležitost. Na druhou stranu nutno dodat, že ohýbat hřbet před idiocií se mi také nechce. Kdyby dnes tolik věcí nepůsobilo kontroverzně, za provokatéra bych vůbec nebyl. Ale příležitost zjevně dělá zloděje.

Na svém facebooku jste se dotknul i investic, když jste se vyjádřil pozitivně o bitcoinu. Investoval byste do něj všechny své volné peníze?

Ani omylem, byť tomu relativně věřím. Myslím, že hodně lidí něco jako bitcoin potřebuje, takže nezmizí. Teď je jenom otázka, co se stane, až to někomu začne fakt hodně vadit a bude s tím bojovat, nebo co se stane, až se objeví něco významně lepšího.

Jakou potřebu bitcoin naplňuje?

Primárně splňuje nezávislost na zkorumpovaných globálních kartelových zpolitizovaných institucích, které dělají s finančními trhy dost podivuhodné věci. Věci, o nichž si nejsem jist, že dobře dopadnou. Přijde mi, že se děje „velký špatný“, všechno se nafouklo, akciové trhy neodpovídají hospodářskému výkonu. Všichni se tváří, že to bude dobré, ale nebude. Něco se musí stát. Bitcoin nejde moc regulovat, proto je dobře v něm část majetku mít.

Kryptoměně věříte, ale jen relativně, ne na sto procent?

Ničemu nevěřím na sto procent, asi nikdy bych nedal všechno do jedné věci.

