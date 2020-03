Rozhodnuto: Nebude Apple WWDC ani Microsoft Build

Už to asi nikoho nepřekvapí, ale letos se nebudou konat ani velké výroční konference Applu a Microsoftu, tedy WWDC a Build. Ačkoli řada velkých konferencí byla již v minulých dnech odvolána, o těchto dvou do teď ještě nebylo jasno. Organizátoři možná stále připouštěli i optimistický scénář, že ohrožení koronavirem do června pomine. Vzhledem k vývoji nákazy v USA už je však jasné, že tam hromadnou akci nemá smysl v květnu ani v červnu organizovat.

Pro Apple a Microsoft jsou však tyto akce nesmírně důležité, vývojářům na nich ukazují novinky v operačních systémech a navázaných technologiích. Zdaleka totiž nejde jen o úvodní keynote, která slouží jako úvodní ceremoniál s přehledem nejdůležitějších novinek, ale především o následná školení a odborné prezentace, které probíhají následující dva dny. Jak Apple, tak Microsoft se proto rozhodli, že informace vývojářům předají online prostřednictvím webinářů a videokonferencí.

Z významných technologických akcí už byly zrušeny například Světový mobilní kongres v Barceloně, největší světová herní výstava E3, herní vývojářská konference GDC, technologická konference Nvidie GTC, vývojářská konference Facebook F8, vývojářská konference Google I/O, tisková konference Applu s očekávaným představením levnějšího iPhonu nebo třeba i český technologický veletrh Ampér.

Koronavirus online