Rozdíl mezi 7nm a 5nm čipy bude obrovský. Budou mít téměř 2× více tranzistorů na stejné ploše

Když se zmíní přechod ze 7nm čipů na 5nm, vypadá to na zlepšení v oblasti 20 % až 30 %. To však rozhodně neplatí z toho důvodu, že nanometrové označení velikosti tranzistorů už dávno nereflektuje schopnosti výroby a konstrukce čipu. O kolik se reálně zvětší kapacita čipu ukazuje konkrétní příklad u výroby TSMC.

Intel už v minulosti poukazoval na to, že mnohem přesnější ukázkou je hodnota MTr/mm2, tedy počet milionů tranzistorů na milimetr čtvereční. Reflektuje to hustotu čipu a tedy vyřešení řady problémů například s úniky proudu a dalšími parametry logických celků i samotných tranzistorů, které z velikosti tranzistoru nelze poznat.

Překvapivou zprávou tak je, že mezi 7nm a 5nm čipy od společnosti TSMC bude skutečně velký rozdíl v hustotě tranzistorů. Zatímco 7nm výroba umožňovala vyrábět čipy s hustotou kolem 91,2 MTr/mm2, s 5nm výrobou je to neuvěřitelných 171,3 MTr/mm2. Dle analýzy WikiChip lze navíc čekat ještě trochu lepší čísla než byla u původní predikce (viz obrázek) a 5nm čipy budou moci mít na stejné ploše o 87 % více tranzistorů, než ty vyrobené pomocí 7nm technologie.

Pokud se podíváme na srovnání výrobní technologie u Intelu, je vidět, že je Intel jiný – u 10nm výroby má hustotu čipu kolem 100 MTr/mm2 a ostatní měli při stejné velikosti tranzistorů jen 50 MTr/mm2. Jenže TSMC a další už utíkají technologicky natolik, že je to vlastně jedno. Nicméně se dá říci, že 10nm technologie Intelu bude co do hustoty tranzistorů srovnatelná s 7nm výrobou od TSMC. Otázkou ale je, jak na tom bude teplota a spotřeba.

Pokud Intel neudělá nějaké zázraky v technologii výroby, budou jeho 7nm čipy srovnatelné s 5nm čipy od TSMC a tak dále. Každopádně se s 5nm čipy máme rozhodně na co těšit.

Jako první si tuto výrobu užije Apple pro iPhony, takže uvidíme, jaký bude skok ve výkonu a výdrži, protože v rámci svého mobilního zařízení nepůjde Apple jen cestou využití maximálního možného výkonu, ale také snižování spotřeby.