Rozborka nového Macu Pro ukázala, že ho lze snadno opravit a upgradovat. Od iFixit dostal téměř nejvyšší známku

Do spárů kutilů z iFixit se konečně dostal i nový Mac Pro, který se zcela liší od toho, co Apple v posledních letech v rámci své produktové nabídky vydal. Místo cesty miniaturizace, jako to udělal u minulé generace Macu Pro, vyslyšel Apple volání profesionálů a sestavil otevřenou konstrukci a složení jako z minulého desetiletí.

Úplná rozborka nového Macu Pro na iFixit ukázala, jak si dává Apple záležet na detailech, mezi které patří i možnost řadu věcí vyměnit a rozebrat bez toho, aniž byste potřebovali nějaký nástroj. Když už nějaký potřebujete, jedná se o standardní variantu, nikoli nějaký speciální klíč či šroubovák.

Vše začíná už samotným jednoduchým odhalením vnitřku počítače – stačí otočit úchyt a můžete za něj zvednout celý hliníkový obal. Dostanete se snadno ke každé komponentě, kterou můžete i vyměnit. Výjimkou je pouze hlavní SSD, které je pevně v modulu a lze ho vyměnit pouze v autorizovaném servise od Applu. Důvodem je to, že modul zahrnuje i šifrovací čip Apple T2, který se stará zabezpečení a další funkce. Jinak si do Macu Pro můžete zapojovat SSD přes PCI Express sloty či externí Thunderbolty dle libosti.

Mezi detaily patří i to, že v modulu, který je kolem operačních pamětí, máte i rovnou jednoduchý grafický návod, jak máte v případě upgradu osadit jednotlivé moduly do jednotlivých dimm slotů tak, aby se co nejlépe využila propustnost a bylo dosaženo nejrychlejšího přenosu mezi procesorem a paměťmi

Vše je samozřejmě vyvedeno v elegantní černé barvě, včetně PCB základní desky. Samotná základní deska má sice několik speciálních konektorů, obsahuje ale spoustu standardních slotů, které můžete využít pro rozšiřující karty různého typu.

Nelze se tak divit tomu, že nový Mac Pro dostal z pohledu možnosti opravy a upgradu téměř nejvyšší hodnocení, konkrétně 9 bodů z 10.