Rozborka náhlavních sluchátek Kanen s ANC. Minimum lepení, překvapivě hodně šroubování

Rozebral jsem bezdrátová sluchátka Kanen, která se chlubí aktivním potlačením hluku (ANC). A musím hned prozradit, že mě překvapilo minimum lepení a hodně šroubování.

Na začátku je potřeba objasnit, co je to vlastně za sluchátka. Firma Kanen je u nás neznámá a tento konkrétní kus je předprodukční vzorek, který si objednávají e-shopy, aby si mohly sluchátka vyzkoušet a případně zařadit modely této značky do nabídky.

V tomto případě tak sluchátka nemají žádné konkrétní označení ani pevnou cenu. Dovolím si ale odhadnout, že by za ně mohl český prodejce chtít asi 1 500 až 2 000 Kč. Šlo tedy o relativně levná sluchátka, která svým designem výrazně odkazovala na ikonická Bose QC35.

Kde je lepidlo?

Asi jedno z největších překvapení celé rozborky: čekal jsem sluchátka nedobytně zalepená epoxidem a představoval si, jak se do nich budu dostávat horkým vzduchem a bruskou. Omyl, naprostá většina spojů je řešena mechanicky, nějakým nacvaknutím, šroubem, západkou atd. Skvělé je to z hlediska rozborky a případného servisu, ale trochu náročnější na kompletaci, zejména na preciznosti, což se tady úplně nepovedlo. O tom však až za chvilku.