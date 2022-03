Rozborka Mac Studia ukázala, že čip M1 Ultra je třikrát větší než běžný procesor

Nový minipočítač Mac Studio od Applu ukrývá obrovský výkon ve velmi kompaktní konstrukci. Jak je ale vše uspořádané uvnitř a jak vypadají jednotlivé části? K první podrobné rozborce se dostal youtube kanál Max tech.

Šasi Mac Studio na první pohled vypadá, že ho nelze rozebrat a je z jednoho kusu hliníku. Nikde nejsou žádné šroubky. Ty se totiž schovávají pod gumovým kroužkem v podstavci. Po odšroubování pak spodní část vypadne a lze vidět vnitřní konstrukci složenou z několika pater.

Zajímavostí je, že právě hned ve spodní části jsou po stranách i antény, které prostupují umělou hmotou na okraji spodní hliníkové desky Mac Studio. První kulatá část je samotný napájecí zdroj, který je vytvořen do kulatého tvaru. Pod ním už se nachází samotná základní deska, kterou tvoří hlavně velký rozvaděč tepla se dvěma heatpipe.

Dobrou zprávou je, že se na desce nachází dva sloty pro malá SSD. I když Apple uvádí, že SSD nelze z pohledu uživatele vyměnit (už to bylo i otestováno, opravdu to nejde), a je tak nutné navštívit Apple Store nebo domluvené servisní středisko, možná se do budoucna setkáme s výměnnými kity, které budou kompatibilní. Tomu by mohl zamezit jen problém se zabezpečením, pokud takovou výměnu Apple zamezil kvůli šifrování dat přes čip na desce.

Potěší i to, že jednotlivé porty nejsou pevně na desce, ale jsou připojené. Pokud se tak časem poškodí, lze je velmi jednoduše vyměnit za nové. Na opačné straně desky se nachází samotný vzduchový chladič poměrně masivních rozměrů.

Po odkrytí měděných koncovek trubic pro odvod tepla z čipu ale rozhodně překvapí jeho velikost – v porovnání třeba s normálním procesorem AMD Ryzen je tak třikrát větší. Nesmíme ale zapomínat, že v jeho pouzdře se nachází i operační paměť a to až s kapacitou 128 GB.

I to je důvod, proč je měděná část a teplovodivá pasta nanesená pouze v pruhu uprostřed celého čipu. Právě tam se totiž nachází samotný výpočetní čip M1 Ultra (2× Apple M1 Max). Část s operační pamětí po obou stranách tak není nutné chladit.