Rootnutý telefon s Androidem se dá použít ke snadnému provedení jailbreaku iPhonu

Takzvané „rootnutí“ telefonu s Androidem, jímž uživatel získá přístup k nejvyšším oprávněním, otevírá dveře k celé řadě jinak nedostupných možností. Tento týden k nim přibyla další: možnost provést z Androidu jailbreak telefonu Apple iPhone. Stačí k tomu správný kabel a nástroj Checkra1n.

Jailbreak je softwarová úprava mobilního telefonu iPhone, po které lze do zařízení instalovat neoficiální aplikace, které mají přístup k souborovému systému. Bývá přirovnáván k rootování Androidu, kde je však méně omezení, jež je nutné překonat. V podstatě jde o zvýšení uživatelských oprávnění a deaktivaci řady ochran zabudovaných v operačním systému.

Rozhodně tímto nenabádáme root nebo jailbreak na telefonu dělat. Vystavujete tím svůj telefon riziku z hlediska funkčnosti, ale i napadení škodlivým softwarem a úniku dat. V případě testování aplikací či jiných technických pohnutek se plný přístup k telefonu může znalým uživatelům hodit.

Jailbreak pomocí Checkra1n

Zatímco rootnutí Androidu nebývá složité a řada výrobců takovému počínání nebrání, Apple je v tomto směru přísnější. Jakmile se objeví nová metoda jailbreaku, vývojáři začnou pracovat na opravě zranitelností, které ho umožnily. Následující aktualizace zpravidla „zavře pomyslná vrátka“.

Jedním z nástrojů, které lze využít k provedení jailbreaku, je Checkra1n. Funguje na široké škále zařízení s operačním systémem iOS 13. Protože využívá exploit, zneužívající chybu v Boot ROM na hardwaru Apple namísto zranitelnosti v iOS, je považován za jedno z mála řešení, které bude fungovat i po aktualizacích softwaru na zranitelných telefonech.

Hlavní nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že je nutné po každém restartu celý postup opakovat. Zpočátku situaci komplikoval i fakt, že provedení jailbreaku pomocí Checkra1n bylo možné pouze ze zařízení s operačním systémem MacOS 10.10 nebo vyšším. Později přibyla podpora Linuxu, takže k provedení operace stačil stroj s tímto OS.

Stačí Android s právy roota a kabel

Možnost provedení jailbreaku pomocí telefonu s Androidem prezentoval na diskuzním fóru Reddit uživatel vystupující pod přezdívkou u/stblr. Jeho příspěvek s titulkem „It is possible to run checkra1n from an Android device!“ obsahuje necelé půl minuty trvající video, ve kterém je vidět celý postup.

Kromě aplikace Checkra1n a splnění celé řady podmínek je potřeba také kabel, sloužící k propojení obou zařízení. Autor příspěvku upozorňuje, že některé kabely s konektory Lightning a USB-C nemusí fungovat, pokud nemají zapojené všechny piny.