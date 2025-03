Rok 2025, rok herních handheldů. Budou velké a výkonné, ale všechny je pobije ještě nepředstavený Nintendo Switch 2

Nintendo Game Boy, Sega Nomad, Nokia N-Gage nebo Sony Vita jsou názvy herních handheld konzolí z dávné i nedávné historie. Poslední z nich vstoupila na trh v roce 2012 a chvíli se i kvůli jejímu neúspěchu zdálo, že jde o konec handheldů, které postupně mělo vytlačit hraní na telefonech.

Jenže po pětiletém mobilním intermezzu přišlo Nintendo s důrazným NE. Na trh poslalo Switch, který ukázal, že specializované handheldy mají stále smysl. Postupně se přidal Steam Deck a v (před)loňském roce jsme zaznamenali rozmach herních handheldů s Windows. Rok 2025 bude především ve znamení druhých generací s vyšším výkonem, hezkými displeji a možná také většími rozměry. Renesance handheldů může být největším herním tématem druhé poloviny dekády.

S novými procesory

Původní vlnu velkých handheldů s Windows umožnilo AMD a příchod procesorů Ryzen Z1 optimalizovaných právě pro tuto kategorii. Na letošním veletrhu CES ukázala společnost řadu Z2, která se opět zaměřuje především na mobilní hraní a prozatím z ní známe tři různé modely. Jediný Ryzen Z2 Extreme nabízí novou architekturu Zen 5 a kromě ní integruje také grafickou část s rovněž nejnovější architekturou RDNA 3.5. Výpočetní část bude osmijádrová s podporou šestnácti vláken a optimalizací pro snížení spotřeby například omezením kapacity L3 cache. Základním taktem jsou 2 GHz, v boostu až 5 GHz. Na tyto frekvence se ale procesor bude dostávat primárně s připojeným napájením v zadokovaném režimu.



Vývojáři z Aceru počítají s mnohem častějším hraním ve stolním režimu za použití stojánku.

Prostřední procesor Ryzen Z2 je založen na původních čipsetech Phoenix a Hawk, které AMD použilo v procesorech Ryzen PRO 7040 a 8040. Opět jde o 4nm procesor s výbornou energetickou efektivitou, která se bude blížit novějšímu Ryzenu Z2 Extreme. Překonají jej potom takty CPU – základních 3,3 GHz a 5,1 GHz v boostu je víc než u nejvýkonnějšího procesoru. Ten ale celkový výkon dohání vyšším výkonem na 1 MHz. Ryzen Z2 bude rovněž disponovat osmi jádry a šestnácti vlákny a grafická část s architekturou RDNA 3 nabídne 768 shaderů.

Nejnižším výkonem z nově představených procesorů disponuje Ryzen Z2 Go, který používá 6nm výrobní proces a čipset s označením Rembrandt. Ten byl na trh uveden před třemi lety. Výpočetní část bude čtyřjádrová s osmi vlákny a taktem 3,0–4,3 GHz. O herním výkonu rozhodne především grafická část s architekturou RDNA 2 s planými 768 shadery. Protože neznáme frekvence, nelze říct, o kolik bude varian­ta Go slabší než základní Ryzen Z2. Teoreticky nemusí být rozdíl nijak dramatický a také v tomto případě půjde o procesor pro hraní nejnovějších her v rozlišení 1080p.