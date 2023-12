Rok 2023 nám dal skvělé hry a ještě lepší AI, ale přišli jsme o Twitter a Ulož.to (Podcast Živě)

Takhle silný rok jsme už nějakou dobu nezažili. Umělá inteligence ovládla úplně všechno a jestli jsme začátkem roku žasli na textovou komunikací, tak koncem roku už nám vyčarovala živého člověka nul a jedniček. Twitter už není Twitterem, jeho nový majitel ho úspěšně likviduje svojí osobností a svérázným vedením.

Dokonce jsme utekli na Threads a Marka Zuckerberga v tomhle případě bereme za klaďase! Bouchají nám hlavy. Meta letos nabídla sociální sítě za předplatné, čímž předznamenala širší trend. Kdo hraje, zažil žně. Vyšlo tolik skvělých her a proběhlo výročí, že to skoro nedokážeme spočítat. Je to tady zase, rekapitulujeme poslední rok ve světě techniky.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

01:47 – Umělá inteligence

14:44 – Sociální sítě

30:25 – Herní žně

42:18 – Čestné zmínky

