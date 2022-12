Rok 2022 ve vyhledávání Google. Češi hledali informace o Ukrajině, volbách, Putinovi a Sberbank

Jak se s blížícím se koncem roku stalo tradicí, Google publikoval přehled nejvíc „trendujících“ vyhledávaných výrazů v roce 2022. „Každoročně se v rubrice Rok ve vyhledávání ohlížíme za okamžiky, lidmi a trendy, které podnítily naši společnou zvědavost.“ uvádí v příspěvku na blogu Simon Rogers.

V celosvětovém hledisku zaznamenalo největší nárůst zájmu slovo „Wordle“. Hra, ve které hráči každý den hádají jedno slovo sestávající z pěti písmen, se stala fenoménem a pro mnohé i součástí každodenní rutiny. V aplikaci Google Asistent byl jedním z nejčastějších dotazů na mobilních zařízeních požadavek „řekni mi nějaký zábavný fakt“.

Ohlédnutí za rokem 2022

Další populární výraz svědčí o tom, jak divácky úspěšný byl letošní akční film Top Gun: Maverick – mnoho uživatelů se totiž vyhledávače ptalo „jak se stát pilotem stíhačky“. Lidé také hledali, jak se naučit nové filmové a seriálové jazyky, konkrétně mimonštinu, vznešenou valyrijštinu či klingonštinu.

Vyvíjí se také způsob vyhledávání, které už nespočívá jen v pouhém zadávání textu do vyhledávacího pole. Lidé hledají to, co potřebují, přirozenějšími způsoby – například broukáním písničky, pořízením snímku pomocí aplikace Google Lens nebo dotazem na hlasového asistenta.

Aplikace Lens pomáhala lidem prozkoumat svět kolem nich – identifikací toho, co viděli. Nejvyhledávanějšími zvířaty na portálu Lens bylo v tomto roce několik druhů koček. Asistent Google pomáhal lidem v každodenním životě – od nastavení budíku na 7 hodin ráno – což byl nejoblíbenější čas, o jehož nastavení lidé žádali – až po rozesmátí, přičemž nejčastějším požadavkem bylo „řekni mi vtip“ následované „ještě jeden“.

Trendy ve vyhledávání v Česku

Pochopitelně nás nejvíc zajímalo, jaké výrazy dominovaly ve vyhledávacích trendech v Česku. Na stránkách Rok 2022 ve vyhledávání je možné filtrovat podle zemí a oblastí, přičemž pro každou je k dispozici šest kategorií. Seznamy vycházejí z vyhledávacích dotazů, u kterých byl v průběhu roku zaznamenán nejvýraznější nárůst zájmu oproti loňskému roku. V případě Česka dopadl uplynulý rok následovně:

Trendy roku

Ukrajina Volby Putin Sberbank Tank Ono Stranger Things Survivor HBO Max Wordle Devadesátky

Češky a Češi

Danuše Nerudová Jana Michailidu Daniela Písařovicová Jiří Procházka Michal Redl Agáta Hanychová Shopaholic Adel Saskia Burešová Vojta Drahokoupil Lela Ceterová

Události roku

Ukrajina Volby Příspěvek 5000 Opičí neštovice Královec Imagine Dragons Cena nafty Vémola vs. Marpo České Švýcarsko Kazachstán

Smutná loučení

Hana Zagorová Anne Heche Josef Abrhám Královna Alžběta II. Josef Somr Ivana Trumpová Technoblade Nela Moravcová Radim Uzel Madeleine Albright

České filmy a pořady

Survivor Devadesátky Marie Terezie Jan Žižka Like House 3 Zoo Love Island Vyšehrad Peče celá země Špunti na cestě

Jak