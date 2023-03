Rohlík, Košík, Tesco a další. Nakupujete čerstvé potraviny na internetu?

Začaly s tím Rohlík, Košík a Koloniál, do online prodeje čerstvých potravin ale se zpožděním naskakují i tradiční hyper- a supermarkety, naposledy třeba Billa. Do pár hodin vám dovezou pečivo, ovoce i kus masa, aniž byste se museli do obchodu trmácet sami.

Ne každý ale ušetřený čas a nervy ocení, zvlášť když má kamenný obchod poblíž a za nákup v něm spíš ušetří. A tak ani naše redakce, která má k online nákupů obecně blízko, není z internetového prodeje čerstvých potravin zcela odvázaná. A jako to máte vy, naši čtenáři?

Jakub Čížek

Nenakupuji

Přímo před domem mám Alzabox, takže jsem si nakonec pořídil předplatné AlzaPlus+ a do boxu si nechávám posílat prakticky vše včetně nových tužkovek do dálkového ovladače. Nicméně co se potravin týče, tady jedu 100% v režimu teď-to-chci-teď-to-dostanu. To znamená, že když mám právě teď chuť na papriku, jdu si koupit papriku.

Nemám potřebu mít doma deset paprik do zásoby, respektive na ně několik hodin čekat. Vše mi usnadňuje skutečnost, že mám v pětiminutové docházkové vzdálenosti hned několik supermarketů s otevírací dobou 7-21-7. Alzabox, dostatek supermarketů a několik gigabitových optik přivedených do baráku považuji za civilizační minimum jakékoliv obce, ve které mám žít.

Lukáš Václavík

Ano, pravidelně

Jednou nebo dvakrát to měsíce udělám větší nákup v Tesku, které u nás rozjelo online prodej potravin jako první. S cenou i kvalitou služby jsem spokojený, problémy jsem měl jen v minulosti, když objednané zboží neměli a místo toho strčili do košíku alternativu, kterou jsem buď nechtěl, nebo byla třeba o hodně dražší. Už tam ale mají možnost zatrhnout, aby chybějící položky nenahrazovali.

Od loňska u nás na venkově fungují i Košík a Rohlík, ale ty jsem ještě nevyužil. Pokud nepočítám pizzerie, během covidu v okolí fungoval také rozvoz obědů z několika restaurací, které nemohly nabízet denní menu v provozovně. To už ale skončilo.

Markéta Mikešová

Pár nákupů jsem už udělala

Čas od času objednávám na Rohlíku a Košíku, není to nijak pravidelné. Důvod, proč to nedělám častěji, je jednoduchý – žijeme v domácnosti jen dva a obvykle prostě nemáme nákupy tak velké, abychom dosáhli na dopravu zdarma. A platit dopravu u věcí jako chleba, mléko nebo paprika se mi úplně nechce. Navíc některé produkty mají Rohlík a Košík o něco dražší než kamenné supermarkety.

Každopádně vždy, kdy jsem služby využila, jsem byla naprosto spokojená (snad jen výtka, že mají neustále vyprodané morkové kosti). Nevidím prakticky žádný rozdíl mezi Rohlíkem a Košíkem. Pro lidi, kteří nemají auto a nechtějí se jim tahat těžké nákupy ručně, jsou podobné rozvozy dar z nebes.

Marek Lutonský

Ano, pravidelně

Myslel jsem, že je to pravidelné, ale když se dívám na účet, na Rohlíku jsme letos ještě neměli ani jednu objednávku a loni jen pět. To se už pomalu mění do varianty „Pár nákupů jsem už udělal“. Ale ta pravidelnost tady je: když potřebujeme, nakoupíme. Jinak stále spoléháme raději na osobní výběr v supermarketu cestou z práce. U pečiva, masa, zeleniny je to pořád větší jistota než spoléhat, co nám kdo vybere.

Rohlík jsme hodně využívali pro potraviny z Marks & Spencer, protože tento obchod máme celkem daleko. Nevím, jestli za to může Brexit, nebo je jiný důvod, ale u M&S se zmenšil sortiment, z nabídky zmizelo zboží, které jsme kupovali. A zmizel i jeden z důvodů, proč objednávat přes Rohlík.

Filip Kůžel

Chtěl bych, ale ty služby u nás nefungují

Vlastně mi to nechybí, z nákupu si dělám pohybovou aktivitu, je to přirozená součást života. Ale u pražských kamarádů vidím, že tyhle rozvážkové služby používají a nedají na ně dopustit, takže až jednou bude možnost, rád to vyzkouším.

Karel Kilián

Ano, pravidelně

Poprvé jsem nákup potravin přes internet vyzkoušel v prosinci roku 2019. Od svého dětství nemám rád fronty, čekání a velké davy lidí, takže jsem chtěl vyzkoušet řešení, které mi zajistí kýžené zboží bez všech těchto atributů. Má očekávání nebyla vysoká, leč obchod dodal vše, co jsem si objednal, a v slušné kvalitě. Nákup jsem proto ještě několikrát zopakoval, ale průběžně jsme to střídali s klasickou návštěvou obchodu.

V březnu roku 2020, když začínala pandemie covidu-19, jsem si naordinoval takový malý „samo lockdown“, spočívající v omezení návštěv pokud možno všech míst, kde se shlukuje větší počet lidí. Zpočátku jsme využívali pouze iTesco, ale když začal v Ostravě rozvážet i Rohlík, stali jsme se i jeho zákazníky.

Dnes už sice návštěvě obchodů nic nebrání, ale když jsem si spočítal čas, který bych musel strávit cestou do obchodu a procházkou po prodejně, vyšlo mi, že je nakupování přes internet nejen pohodlnější, ale vlastně i levnější, a to i když platím za dopravu. Už tři roky tak nakupujeme veškeré potraviny prakticky výhradně online.

Při nákupech vždy porovnáváme ceny u Tesca a Rohlíku a kupujeme tam, kde je dané zboží levnější. Protože děláme velké nákupy – nakupujeme jednou za týden až deset dní – jsou úspory citelné, někdy až v řádu stokorun na celém nákupu, takže se to vyplatí i při zaplacení dvou doprav.

Za celou tu dobu jsme zaznamenali jen jeden problém, kdy nám obchod zrušil celou objednávku z důvodu přehlcení systému, což nám ale celkem příjemně kompenzovali. S kvalitou zboží jsme také dlouhodobě spokojení – reklamovali jsme jen několik drobností, a všechny případy byly vyřešeny k naší naprosté spokojenosti.

Tomáš Holčík

Nenakupuji

na větší týdenní nákupy mi nevadí jet autem, průběžné denní zvládnu s batohem městskou dopravou a případně máme od domu pár stovek metrů místní sámošku. Uvědomuji si výhody nákupu potravin přes internet, ale zatím u mne převažují spíš ty nevýhody.

Petr Urban

Chtěl bych, ale ty služby u nás nefungují

Nejspíš bych tuhle službu občas využil, ale my jsme moc velký zapadákov, kam e-shopy s čerstvým zbožím nezajíždí. Jak moc bych dovážku domů používal, vlastně nevím. Já si na nákup večer zajdu rád, protože po pracovním dnu je i tohle způsob, jak si vyčistit hlavu. (Mám i další způsoby, které praktikuji.)

Objednávám některé potraviny nepodléhající rychlé zkáze, protože e-shopy často nabízí velké balení za mnohem lepší cenu než kamenné prodejny. Typicky ořechy nebo chia semínka. Plus některé věci jsou u nás nedostupné, protože je to velký zapadákov.

A co vy, nakupujete čerstvé potraviny na internetu?