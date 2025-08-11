První robotický vysavač DJI je celý průhledný a používá technologie z dronů

Jak slíbilo, tak i uvedlo. Čínské DJI se po dronech, kamerách a zařízeních s tím souvisejících vrhá na trh s robotickými pomocníky. Začíná přitom s kombinovaným vysavačem a mopem nazvaným jednoduše Romo.
Zaujme už na první pohled, protože bude k dispozici i v transparentní verzi Romo P, která má průhledné plasty na horní straně vysavače i stěnách dokovací stanice. Romo A má jen průhledný vrch vysavače a Romo S je standardní bílá varianta.
DJI Romo láká na vysoký sací výkon 25 kPa, zhruba o polovinu vyšší než špičkové modely iRobot, Ecovacs nebo Roborock. Výrobce přitom slibuje tichý chod a až tříhodinovou výdrž na jedno plné nabití. Vespod najdeme dvojitý kartáč, do boků se umí roztáhnout další dva kartáčky, aby se dosah rozšířil i do rohů nebo jiných nepravidelných oblastí. Samozřejmostí je inteligentní rozpoznání podlah, takže mop nebude jezdit po koberci.
Zařízení se naviguje pomocí dvojice kamer s ultraširokým zorným polem a trojicí lidarů. Výrobce zde zužitkuje zkušenosti získané při navrhování dronů a jejich orientací v prostoru. DJI slibuje, že se díky tomu bude vysavač dobře pohybovat po místnostech, umí jezdit rovně podél stěn a dokáže se vyhýbat drobným překážkám o šířce alespoň 2 mm a výšce 1,5 mm. Nezamotá se tak do kabelu a nevysaje kostku Lega. Otázkou je, jak dobře rozpozná kostičku od smetí.
Samotný vysavač má průměr 351 mm, výšku 98 mm a váží 4,4 kg. Obsahuje nádobu na smetí o objemu 260 ml a vodu pro vytírání ukládá do 164ml nádrže. Rozdíly mezi modely pak najdeme v dokovacích stanicích. Standardní modely nemají nádrže na čistou (4 litry) ani odpadní vodu (3,2 litru), to je za příplatek. Romo P má v ceně deodorizér na odstranění zápachu vody, u Romo A a S se dá dokoupit. Romo P ale bude také lépe uklízet, protože umí čistit a dezinfikovat skvrny jako olej nebo loužičky od domácích mazlíčků. A ještě navíc disponuje UV sterilizací odpadu.
Pokud jde o ovládání, Romo nabídne funkce jako podobně vybavená konkurence. Umí zmapovat byt s několika patry. Podporuje ovládaní hlasem. A obraz z integrovaných kamer umí streamovat do mobilu.
DJI zatím novinky prodává jen v domácí Číně, ale časem se objeví také na západních trzích. Ceny se pohybují v přepočtu od zhruba 19 do 24 tisíc korun.
- DJI Romo P (základní verze): 6799 ¥ (24 100 Kč s DPH)
- DJI Romo P (s nádržemi na vodu v doku): 7399 ¥ (26 200 Kč s DPH)
- DJI Romo A (základní verze): 5399 ¥ (19 100 Kč s DPH)
- DJI Romo A (s nádržemi na vodu v doku): 5999 ¥ (21 300 Kč s DPH)
- DJI Romo S (základní verze): 4699 ¥ (16 700 Kč s DPH)
- DJI Romo S (s nádržemi na vodu v doku): a 5299 ¥ (18 800 Kč s DPH)
Zdroje a další informace: DJI