Robotické město Toyoty, Mercedes z Avataru, chytrý tenisák Ballie, diskozáchod a další novinky z CES 2020

Představte si město, kde bude vše vypadat a snad i fungovat jako z reklamy na dokonalou chytrou domácnost a dopravu. Zatímco některé firmy prezentují své ukázkové byty, kanceláře i celé domy, ve kterých si s vámi popovídá i varná deska, Toyota na CES 2020 oznámila, že s partnery opravdu postaví rovnou celé městečko Woven City na úpatí ikonické hory Fudži.

Neměla by to být přitom žádná malá osada s několika budovami, ale sídlo s rozlohou okolo 71 hektarů (175 akrů). Jen pro srovnání, komplex Pražského hradu se rozkládá zhruba na sedmi hektarech.

Živá laboratoř pod horou Fudži

A nebude to ani žádná Potěmkinova vesnice, bude mít totiž skutečně své trvalé obyvatelstvo, elektrárnu na vodíkové články a kompletně elektronicky propojený ekosystém počínaje zmíněnými chytrými domácnostmi a konče dopravní V2X infrastrukturou a autonomními elektrickými vozy.

Woven City v představách designérů z Toyoty:

Stručně řečeno, podle Toyoty nelze skutečné smart-city naplánovat na papíře a pak postavit, ale musíme jej vyvinout za pochodu na modelu, který se bude co nejvíce přibližovat realitě. Touto laboratoří bude jak japonské Woven City, tak další experimenty z ostatních končin světa.

Podobný nápad má ostatně i Alphabet a jeho dceřiná výzkumná společnost Sidewalks Labs, která by chtěla na místě starých torontských doků postavit experimentální čtvrť budoucnosti.

Futuristický Mercedes v barvách Avataru

Konkurenční Mercedes-Benz zatím žádné město stavět nehodlá, do Las Vegas tak dovezl alespoň svoji studii automobilu budoucnosti Vision AVTR. Jenže nějakou tu „vizi“ má dnes kde kdo, a tak aby Mercedes opravdu zaujal, domluvil se s Jamesem Cameron a převlékl Vision AVTR, jak už název napovídá, do barev filmu Avatar.



Vison AVTR experimentuje s UX inspirovaným designem filmu Avatar

Na automobilu se vyřádili průmysloví designéři Mercedesu opravdu dokonale, čili nechybí ani podsvícená kola, která by jednou mohla umožňovat všesměrovou jízdu včetně pohybu do stran, anebo exotický interiér s ovladači připomínajícími organické bloby Jana Kaplického.

Škoda jen, že si zatím automobilka nechala bližší detaily nad rámec designu pro sebe. Přitom by se mohlo nabízet srovnání s úhlavním konkurentem Audi, které už roky buduje experimentální rodinku vozů AI.

Záznam přednášky Mercedesu na CES 2020:

K Sony sluchátkům rovnou i auto

Svoji studii automobilu už stačilo na CESu představit i Sony. Její elektrický prototyp Vison-S je přitom nejzajímavější už v tom, že vůbec existuje, firma totiž nepatří zrovna k typickým automobilkám, od kterých bychom čekali podobné novinky.



Na Vison-S se mohly vyřádit všechny dílčí divize Sony, je to tedy připomenutí toho, co všechno Sony vyvíjí.

V každém případě, i Sony se na svém voze vyřádilo a použilo jej vlastně jako univerzální maketu, do které mohlo přišroubovat všechny svoje technologie počínaje senzory a čipy pod kapotou a konče audiovizuálním systémem uvnitř.

Mimochodem, z netradičních firem, které se zajímají o oblast automotive a přijely do Las Vegas, je třeba zmínit i ruský Yandex, který už loni přivezl na CES svůj autonomní prototyp a letošní rok nebyl výjimkou. Spíše než ostatní se soustředí na vývoj samotného autopilota, takže připomíná kalifornské Waymo.



Když má svého autopilota Google (Waymo), tak ho chce i jeho ruský konkurent Yandex

Vyzbrojený robotryskáč od Boeingu

U dopravy ještě chvíli zůstaňme, ale přesuňme se do oblak. Boeing sice bude nejspíše ještě roky žehlit aféru jménem 737 MAX, je však třeba připomenout, že jeden z amerických národních pokladů toho ve svých divizích vyrábí mnohem více včetně zbraňových systémů pro Pentagon a raketových nosičů a lodí pro NASA.



Jedenáctimetrový dron pro Austrálii. Aktuálně by to chtělo hasičskou úpravu.

A právě v jedné z těchto poboček, Boeing Australia, se ve spolupráci s tamním letectvem zrodil projekt jedenáctimetrového bezpilotního tryskáče, který bude moci operovat na dálku stejně jako jakýkoliv jiný útočný dron/UAV, anebo bude fungovat jako jakýsi doprovodný zbraňový zásobník běžných letounů, který bude pálit na stanovené cíle.

Australské letectvo hodlá exotický dron zapojit do služby v průběhu tohoto desetiletí, takže v tamní buši nedělejte neplechu.

Exoskeleton ovládaný myšlenkou

Zpátky na zemský povrch a tentokrát na Caltech – Kalifornský technologický institut, ve kterém se zrodila iniciativa RoAMS, jenž si klade za cíl vyvinout robotického podpůrného asistenta pro paraplegiky. Výsledkem je experimentální exoskeleton, díky kterému se dokáže ochrnutý člověk opět hýbat.



Nebojte, když budete málo myslet, má to i dálkové ovládání

Podobných robotických pomůcek dnes existuje ve formě prototypu hned několik, ten z Caltechu je však unikátní v tom, že jej řidič ovládá vlastním mozkem, exoskelet je totiž napojený na nervová vlákna. Nejsou tedy třeba hole nebo jiný způsob, který dá exoskeletu vědět, že má udělat první krok. Prototyp je hotový a jeho autoři počítají s ostrými testy v průběhu letošního roku.

Chytrý tenisák Ballie od Samsungu

Z Kalifornie zpátky do Nevady, svého robota totiž na CES ukázal také Samsung. Jmenuje se Ballie, připomíná velký tenisák a bude se kutálet sem a tam po vašem domě. Jelikož je vybavený kamerou, při svých toulkách po obýváku a předsíni může plnit roli bezpečnostní kamery, a když odejdete do práce nebo školy, zabaví i vašeho psa.

Po bytě vás bude doprovázet velký tenisák:

Samsung slibuje, že díky svému tvaru poslouží i jako sportovní pomůcka, pomůže seniorům a vůbec to bude koule, kterou budou mít údajně všichni rádi a která se dokutálí i tam, kam nedoskáče konkurenční robotický pes Aibo od Sony.

Chytré záchodky pro kočky i lidstvo

Na své si v Las Vegas nakonec přijdou i kočky, tchajwanský LuluPet zde totiž ukázal chytrou kočičí toaletu. Je vyzbrojena armádou senzorů včetně kamery a spektrometru, který analyzuje kočičí exkrementy a majitele v reálném čase skrze mobilní aplikaci informuje o zdravotních rizicích kocoura.



Chytrá kočičí toaleta s analýzou exkrementů a integrovanou kamerou

Nutno podotknout, že na výkaly, a to i ty lidské, se letos na CESu soustředí celý zástup firem. Vedle LuluPet je to třeba výrobce toaletního papíru Charmin, který se pochlubil prototypem robůtka RollBot. Když vám v ten nejméně vhodný okamžik dojde toaletní papír, RollBot už podle svého názvu doveze novou roličku.



Když vám dojde toaletní papír, Rollbot přiveze novou roličku

Další prototyp od Charminu se jmenuje SmellSense. Tentokrát je to čidlo plynů, které umí mimo jiné detekovat koncentraci sirovodíku v okolním vzduchu. Stručně řečeno, nástěnná krabička by vám měla dát najevo, kdy už můžete bezpečně vstoupit na toaletu po někom jiném, aniž by vás na kolena srazil zápach.



Pokud méďa svítí správnou barvou, toaleta je bezpečná

Do třetice ještě jeden záchodový gadget od Charminu. Jmenuje se V.I.Pee a mohla by to být konečně praktická aplikace VR. Představte si, že stojíte před podiem a právě začíná koncert vaší nejoblíbenější kapely. Jenže přesně v ten okamžik pocítíte nutkavou potřebu zajít do nejbližší toitoiky.



Toaletní budka s VR od výrobce toaletního papíru

Žádný problém, namísto běžného mobilního chemického záchodku na vás totiž bude čekat diskobudka. Nejen že bude hrát všemi barvami, ale nad mísou na vás budou čekat také VR brýle, ve kterých dokoukáte zbytek koncertu.

Prezentaci Charminu na letošním CESu asi nemůžeme brát příliš vážně – firma se spíše pokusila o virál, obří lasvegaské výstaviště ale v následujících dnech ukáže nejspíše ještě bizarnější kousky, Consumer Electornic Show se dnes totiž otevřelo všem fanouškům spotřební elektroniky.