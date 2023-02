Roboti do škol! Rozhovor s Pavlem Šaflem, zakladatelem projektu na podporu výuky informatiky ve školách OMG Robotics

Nový způsob výuky informatiky pomalu začíná pronikat do českých základních škol a dotkne se řady předmětů. Jak na něj reagují učitelé? A co jim může s implementací nových výukových programů pomoci?

V informatice se má učit hlavně programování, ostatní oblasti z předmětu, jak jsme ho znali od devadesátých let, by se měly postupně rozdrolit do dalších oborů – třeba používání textového editoru v českém jazyce, grafického ve výtvarné výchově. Vypadá to jednoduše, řada škol se ale novým metodám brání.

Chyba byla i v některých univerzitách, které mladé pedagogy na změnu nedostatečně připravily. „O revizi se mluví už řadu let, ale školy bohužel nové učitele, aspoň částečně, začaly připravovat až v posledních dvou třech letech,“ říká Pavel Šafl, který stojí za projektem OMG Robotics. Ten má za cíl podporovat základní školy a víceletá gymnázia při přechodu na novou informatiku. Třeba prostřednictvím vlastních zařízení na bázi micro:bitu.

Kdo je Pavel Šafl Pavel Šafl je jedním ze zakladatelů projektu OMG Robotics. Působí na Vysokém učení technickém v Brně jako akademický a vědecký pracovník. Kromě vědecké činnosti se zaměřuje také na podporu v oblasti vzdělávání. S příchodem nových školních vzdělávacích programů se rozhodl pomoci s jejich implementací do škol. Zkušenosti pro tuto oblast získal i z mezinárodních projektů, při kterých navštívil desítky škol. Za účelem podpory nových metod výuky založil projekt OMG Robotics.

Mohl byste shrnout hlavní body, ve kterých se změní výuka informatiky na základních školách po přijetí nových vzdělávacích programů?

Poněvadž probíhá revize rámcového vzdělávacího programu (RVP), tak školy budou muset vypracovat své nové školní vzdělávací programy (ŠVP). S nimi jim pomůže třeba portál imysleni.cz, kde naleznou různé možnosti, jak přejít na novou informatiku. Současná a dnes už na mnoha školách minulá výuka informatiky se točila hlavně kolem PC, jeho ovládání a pochopení hardwaru a softwaru. Nová informatika se už zabývá tím, jak tyto prostředky využít pro další vzdělávání, jako je začlenění robotiky, jednoduchého programování orientace v 3D prostoru a podobně.



Pavel Šafl

Důležité je podotknout, že využití informatiky se začne začleňovat i do ostatních předmětů, jako je například hudební výchova, výtvarná výuka a všechny odborné předměty, kde doposud prvky informatiky chyběly.