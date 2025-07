Rizika AI programování. AI sama smazala produkční databázi a ještě to potom chtěla ututlat

Heslem letošního roku je vibe coding, tedy vytváření kódu pomocí AI, kdy jen pomocí textových zadání vyjadřujete svá přání a požadavky a AI z nich produkuje spustitelný programový kód.

Služeb, které to podporují, je dnes celá řada. Jedna z nich – Replit – se ale nedávno stala dějištěm nepříjemné situace, která plně ukazuje rizika, když se plně svěříte do služeb AI agentů.

Jason M. Lemkin, spoluzakladatel SaaStr a tedy ne úplně zelenáč ve světě AI, se podělil o své zkušenosti při vytváření aplikace pomocí AI na Replit.

Replit není jen základní chatbot generující základní zdrojový kód, pracuje s vlastními databázemi, úložišti objektů, vytváří oddělené produkční a vývojové verze aplikací a nabízí rovnou nasazení vytvářených aplikací na své infrastruktuře.

Jason tak do Replitu nahrál kompletní databázi svých obchodních kontaktů a začal vytvářet nad nimi reálnou aplikaci. Počáteční nadšení z rychlého směřování k cíli brzy doprovodilo poznání, že skutečné dotažení a odladění aplikace bude pomalejší, než by se zpočátku zdálo. To ale znají všichni, kteří pomocí AI zkouší programovat i menší aplikace.

AI v Replitu ale také naplno ukázalo slabiny halucinujících chatbotů. Začalo si vymýšlet, lhát a pak i nedodržovat explicitní pokyny. Do databáze reálných lidí přigenerovalo další virtuální testovací jména, podvádělo ve zkušebních testech a interpretovalo si pokyny po svém.

Asi nejzávažnější problém nastal, po výslovném zamknutí kódu, kdy si uživatel nepřál jakékoli změny v odladěném kódu a datech bez jeho výslovného svolení. AI ale přesto do něj sáhla, protože si prostě nemohla pomoci.

AI podle svých slov viděla prázdné dotazy do databáze, propadla panice a sama spustila "npm run db:push", což smazalo hlavní databázi.

Po smazání to ale AI chtěla ututlat. Tvrdila, že testy nad daty probíhají v pořádku, ale při odhalení jedné chyby musela pod tlakem s pravdou ven.

Stále tedy platí, že AI je nástroj, nikoli řešení. Vibe coding je skvělý, když funguje. Povídáte si s chatbotem a před očima vám rychle vzniká kód, na který byste si netroufli nebo by vám trval desítky hodin. Ale i chatboti s velkým kontextovým oknem občas zapomenou na předchozí výslovné pokyny a v rámci snahy vás potěšit mohou klidně i trochu předstírat.

Nakonec sami uznají, že jste měli pravdu (chtějí vás přece potěšit), ale to může být už pozdě a váš nyní nefunkční kód je pozměněný tak, že může být rychlejší začít od znova a utracené kredity za dotazy odepsat jako ztrátu.

Současně je také třeba na základě jedné takové zkušenosti neodepsat celou AI asistenci při vytváření kódu jako něco nebezpečného. Má své místo a pomáhá neprogramátorům rychle zhmotnit myšlenky a programátorům v rutinních činnostech.