Řízení vlaků poblíž Sillicon Valley spoléhá na diskety. Riziko katastrofy stoupá každým dnem

Diskety. Mladší z vás už ani nebudou vědět, co to je. Přesto se najdou místa, kde se stále používají. Reportáž ABC7 News ukázala příklad v samé kolébce informačních technologií – ve vlacích v okolí San Franciska, nedaleko Silicon Valley.

Městská dopravní agentura v San Francsicu (SFMTA) systém zaváděla v roce 1998. Tehdy to byla špička, ale doba pokročila. Hardware byl postaven na počítačích, jejichž běžnou součástí ještě nebyly interní pevné disky. K nahrávání softwaru se používala přenosná média.

Reportáž zmiňuje 5" diskety, ale zřejmě jde o chybu. V 90. letech byly běžné 3,5" varianty, starší 5,25" patří o dekádu dál do historie. Úplně nesedí ani absentující harddisk – ve druhé polovině 90. let už to byla zcela běžná výbava. Jediným vysvětlením je, že architektura systému vznikala ještě dříve.



Na něco takového každý den spoléhají statisíce cestujících v San Francisku.

Zaměstnankyně SFMTA Mariana Maguire vysvětluje, že jen díky disketám se systém každé ráno dokáže spustit: „Je to jako byste přes noc ztratili paměť a každé ráno vám někdo musel říct, kdo jste, jaký je váš účel a co musíte dnes udělat.“ Dodává, že diskety jsou jen jednou z komponentů systému, který řídí vlaky v metru.

Kostlivec ve skříni

Závislost na zastaralých disketách je vážné riziko. Technologie je založena na plastovém kotouči s magnetickou vrstvou. Uložená data však časem degradují, což jednoho dne může vyústit v selhání systému. Toto riziko je o to víc alarmující, že systém byl původně navržen s ohledem na životnost 20, nanejvýš 25 let. Dnes s nimi vlaky fungují už 26 let.

Ředitel SFMTA Jeffrey Tumlin upozorňuje, že zde dřímá vážný problém. „Systém momentálně funguje dobře, ale víme, že s každým přibývajícím rokem se zvyšuje riziko degradace údajů na disketách a že v určitém bodě dojde ke katastrofální poruše.“

Co přesně tím ředitel společnosti myslí, není jasné. Avšak vzhledem k tomu, že systém řídí vlaky s cestujícími, si důsledky lze snadno domyslet. Tomu, zda je možné, resp. proč nelze obsah starých disket zkopírovat na nové, se reportáž nevěnuje. Nepopisuje ani to, jak jsou diskety používány a zda je lze při odstávkách a údržbách systému vyměnit.

Technologický paradox

Nahrazení současného systému modernějším podle odhadů vyjde na stovky milionů dolarů a přechod bude trvat roky. Kdy se město odváží ke spuštění tohoto procesu, není jasné. Momentálně prý nemá vybraného ani potenciálního dodavatele. Vlaky v San Francisku tak musí na diskety spoléhat ještě několik let.